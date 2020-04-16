Apple, MacBook cihazlarının batarya ömrünü uzatmak için geliştirdiği yeni aracını tanıttı. Şirket, Thunderbolt 3 desteğine sahip olan tüm MacBook’larına yeni macOS Catalina sürümüyle bu aracı sunacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, bugün MacBook cihazlarına sunacağı yeni bir aracın tanıtımını yaptı. Şirket, macOS Catalina’ya getireceği yeni aracın MacBook'ların batarya ömrünü uzatacağını açıkladı. MacBook’lara gelecek yeni araç, şirketin cihazlarında varsayılan olarak açık olacak.

MacBook’ların batarya ömrünü uzatmayı hedefleyen ve bunun için bir araç geliştiren Apple, bu araçla birlikte MacBook’ların bazı durumlarda tamamen şarj olmalarını engelleyecek. Yani cihazlar, bazı durumlarda ne kadar şarjda kalırsa kalsın %100 şarj seviyesine ulaşmayacak.

Araç, cihazın bataryasını sürekli gözlemleyecek:

Apple tarafından standart olarak etkinleştirmiş olacağı açıklanan ‘Battery Health Management’, bataryanın tamamen şarj olmasını engellediği için kimyasal eskimenin önüne geçiyor. Kullanıcılar, cihazlarında zaman zaman %100 şarj seviyesi görseler de bu seviye bataryanın seviyesi yerine araç tarafından koyulan limite göre ölçülmüş olacak. Yani batarya hiçbir zaman tam kapasitede dolmayacak.

Apple’ın yeni aracı, lityum iyon bataryaların ısı geçmişini ve cihazın ne sıklıkla şarj edildiğini inceleyecek. Bu sayede araç, bataryanın ömrünü korumak için gereken şarj seviyesini hesaplayacak. Apple’ın yeni aracı, özellikle MacBook’larını sürekli prize takılı kullanan kullanıcılar için oldukça yararlı olacak.

Akıllı telefon sektöründe uzun süredir kullanılan ve Apple tarafından MacBook’lara getirilecek olan bu araç, şirketin açıklamasına göre cihazların performansında veya kullanım süresinde önemli bir etkiye sahip olmayacak. Yeni özellik, macOS Catalina’nın 10.15.5 sürümüyle birlikte gelecek.

Kullanıcı herhangi bir değişiklik yapmadığı takdirde açık olacak bu özellik, kullanıcılar tarafından istenildiği zaman kapatılabilecek. Özellik, ‘Enerji Tasarrufu’ ayarları üzerinden yönetilebilecek. Apple’ın sunacağı yeni araç, Thunderbolt 3 desteğine sahip olan tüm MacBook’lara (tüm 2016 MacBook Pro, 2018 MacBook Air ve üstü modeller) gelecek.