HP, evden çalışanlar için tasarladığı yeni Envy 17 dizüstü bilgisayarını duyurdu. HP Envy 17, güçlü donanım özelliklerini 4K ekran ve güvenlik özellikleriyle birleştirerek karantina günlerini evden çalışarak geçirenlere güçlü bir çözüm sunmuş oluyor.

HP, özellikle koronavirüs günlerinde evden çalışan kişileri hedefleyen HP Envy 17 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Şirketin yeni dizüstü bilgisayarı, içerik oluşturucuları veya tasarımcılar gibi güçlü donanımlara ihtiyaç duyanlar için tasarlandı.

HP Envy 17, 4K UHD ekran ve %86 ekran/gövde oranı sunuyor. Yeni dizüstü bilgisayar, önceki nesil Envy 17'den boyut olarak daha küçük. Ancak 17 inçlik ekran boyutu, masaüstünü çoklu görevler için kullanışlı hale getiriyor.

HP Envy 17, güçlü donanım özellikleriyle öne çıkıyor

HP Envy 17, 10. nesil Intel Core i7-1065G7 işlemcisinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce MX330 GPU bulunuyor. Cihaz 32 GB'a kadar DDR4 RAM, 1 TB 7200 rpm SATA HDD ve 16 GB PCIe NVMe Intel Optane veya 1 TB'a kadar PCIe NVMe TLC M.2 SSD depolama seçenekleri sunuyor.

HP Envy 17 dizüstü bilgisayarlar, ayrıca 256 GB SSD ve 1 TB sabit disk içeren çift depolama seçenekleri de sunuyor. Depolama seçenekleri, fotoğrafları düzenlerken, yüksek boyutlu görüntüleri yüklerken ve videolar hazırlarken yüksek performans vadediyor. Cihaz, Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra 10,5 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Dizüstü bilgisayar, mikrofon, kamera deklanşörü, parmak izi okuyucu, güç düğmesi ve HP Command Center yazılımı için işlevsel tuşlara sahip olan all-in-one klavyeye sahip. HP, evden çalışanların güvenliği için HP Envy 17'de hacklenemez bir kamera deklanşörü kullandıklarını belirtiyor. Kamera, tek tuşla tek taraftan görüntülemeyi ve mikrofon sesini kesiyor.

HP Envy 17 fiyatı

HP Envy 17'nin başlangıç fiyatı 1.250 dolar olarak belirlendi. Yeni dizüstü bilgisayar, mayıs ayında raflarda yerini alacak. Dizüstünün gerçekten güçlü işlemler için kullanılacağı düşünülürse fiyatının çok da yüksek olmadığı söylenebilir.

HP Envy 17 özellikleri: