Apple, MacOS Big Sur'un en yeni geliştirici sürümü olan 11.2'yi yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte özellikle M1 işlemcili modellerde görülen pek çok hata giderilmiş durumda.

Apple’ın dizüstü ve masaüstü Mac modelleri için geliştirdiği işletim sistemi MacOS‘un Big Sur 11.2 güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı. An itibarıyla geliştiriciler, Sistem Tercihleri uygulamasındaki Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden MacOS’un en yeni “beta” sürümünü indirebiliyorlar. 20D53 yapı numarasına sahip olan MacOS Big Sur 11.2, işletim sistemine yeni bir özellik getirmekten ziyade hata düzeltmeleri ve performans artışına odaklanıyor. Özellikle Apple M1 işlemciye sahip olan Mac modelleri, yeni güncellemenin ardından daha “başarılı” bir kullanıcı deneyimi sunacaklar. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre MacOS Big Sur 11.2 ile birlikte gelen yenilikler şu şekilde: Bluetooth güvenilirliği artırıldı.

M1 işlemcili Mac mini’nin HDMI-DVI dönüştürücü ile harici bir ekrana bağlanırken siyah ekran gösterme hatası giderildi.

Fotoğraflar uygulamasında Apple ProRAW fotoğraflarında düzenlemelerin kaydedilmemesi sorunu giderildi.

iCloud Drive Masaüstü ve Belgeler Klasörleri seçeneği devre dışı bırakıldıktan sonra iCloud Drive’ın kapanma sorunu giderildi.

Yönetici parolası girerken Sistem Tercihleri ​​kilidi açılmama sorunu giderildi.

Küre tuşuna basıldığında emoji ve sembollerin görüntülenememesi sorunu giderildi. Apple, genellikle yazılım güncellemeleriyle birlikte sunmuş olduğu yeniliklerin tamamını sürüm notlarında belirtmediğinden önümüzdeki günlerde MacOS Big Sur 11.2 güncellemesi ile gelmiş yeni özelliklerin keşfedildiğini görebiliriz.

Kaynak : https://9to5mac.com/2021/01/21/macos-big-sur-11-2-rc-now-available/

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