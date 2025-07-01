Apple, 2015 yılında hizmete sunduğu Apple Music'in 10. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar kapsamında Apple Music aboneleri için dikkat çekici istatistikler paylaşılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar özel bir süreçten geçiyor. Zira Apple Music hizmeti kurulalı tam 10 yıl oldu ve şirket de bunu kutluyor. Apple Music aboneleri, kutlamalar kapsamında bazı dikkat çekici hususlara ulaşabilecekler.

Apple Music'in 10. yılına özel olarak hazırlanan "Replay All Time", aboneleri mutlu edecek gibi görünüyor. Zira abonelere özel olarak yayımlanan bu çalma listesi, bir abonenin Apple Music'e abone olduğu ilk günden bugüne kadar en çok dinlediği şarkıları içeriyor. Bir Apple Music abonesi, bu çalma listesi ile müzik zevkinin yıllar içerisinde nasıl değiştiğini görecek.

Son 10 yılda en çok dinlenen 500 şarkı da açıklanacak!

Apple Music'in 10. yıl dönümü için hazırlanan tek kutlama, Replay All Time değil. Apple, son 10 yıl içerisinde en çok dinlenmiş olan 500 şarkıyı da resmen açıklayacak. Her gün 100 şarkı açıklanacak ve 5 Temmuz 2025 tarihine gelindiği zaman Apple Music'te en çok dinlenen şarkıları resmî olarak öğrenmiş olacağız. Yapılan açıklamaya göre en çok dinlenen 500 şarkının ilk 100 şarkılık bölümü, günün ilerleyen saatlerinde kullanıcılarla buluşacak. Tüm parçalar, "Apple Music'in 10 Yılı: En İyi Şarkılar" isimli bir çalma listesinde toplanacak.

Apple Music üzerinde yaptığımız kontrollerde Replay All Time'ın da en çok çalınan şarkıların da henüz yayımlanmadığını görüyoruz. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre listeler, uygulamanın ana sayfası üzerinden erişilebilir olacak. Size tavsiyemiz, gün içerisinde kontrol etmeniz. Replay All Time istatistiklerinizi bizimle paylaşmayı da unutmayın.