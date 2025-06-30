Ünlü sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici yanı, uygun fiyatlı olması olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dizüstü bilgisayarlarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknoloji dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, Apple'ın çok uygun fiyatlı yeni bir MacBook üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Peki Apple'ın uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı kullanıcılara neler sunacak?

Apple'ın piyasadaki en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı, MacBook Air. Teknik özellikleri ile kullanıcıları üzmeyen dizüstü bilgisayarın tek olumsuz yanı, 13 inç boyutlu nispeten küçük bir ekrana sahip olması. İşte Ming-Chi Kuo, Apple'ın daha uygun fiyatlı MacBook'unun da tıpkı Air gibi 13 inç boyutlu bir ekranla geleceğini söylüyor.

Uygun fiyatlı MacBook, iPhone işlemcisiyle çalışacak!

Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre uygun fiyatlı MacBook, A18 Pro işlemcisiyle çalışacak. Bu işlemci, geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 16 Pro'ya hayat verdi ve teknik olarak bir dizüstü bilgisayarı destekleyecek kadar güçlü. Sıradan tüketiciler olarak yeni model ile MacBook Air arasında göreceğimiz tek fark, işlemci cephesinde olacak.

Kaynağımız, Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarının fiyatına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak uygun fiyatlı MacBook, 2025 sonu veya 2026 başı gibi piyasaya sürülecek. Apple'ın yapacağı resmî duyuru ile yeni MacBook'un fiyatını ve teknik özelliklerini tüm detayları ile öğrenme imkânı yakalayacağız. Tabii böyle bir ürün gerçekten varsa...