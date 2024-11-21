Apple Music, 2024'ün en iyi şarkılarını içeren çalma listeleri yayımladı. Farklı kategorilerden ulaşabileceğiniz bu listeler, bu yılın en iyi hit'lerine hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

2024’ün sonuna yaklaşmamız ile yavaş yavaş “yılın en iyileri” listelerini görmeye başladık. Tabii ki burada müzik uygulamaları da öne çıkanlar arasında. Öyle ki platformlar, her sene olduğu gibi bu sene de kullanıcıları için yılın en iyi sanatçılarını ve şarkılarını içeren listeler oluşturuyor.

Apple Music, bu konuda hamle yapan ilk platform oldu. Şirketin editoryal ekibi, 2024’ün en iyi şarkılarını içeren listeleri kullanıcılarına göstermeye başladı.

Her kategoriden listeler var

Apple Music’i açtığınızda alt kısımdan “Yeni” sekmesine basıp yılın en iyilerine ulaşabilirsiniz. Şirket, farklı kategorilerden en iyi şarkıları içeren birçok çalma listesi oluşturmuş. R&B’den Rap’e, poptan dansa kadar birçok türden liste var.

Ayrıca Türkiye’ye özel olarak da bazı listeler mevcut. Türkçe Pop 2024’ün En İyileri ve Türkçe Rap 2024’ün En İyileri listeleri kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Eğer geçen yıl nelerin hit olduğunu merak ediyorsanız bu listelerin hepsine göz atmanızda fayda var.

Apple Music’in 2024’ün en iyileri listeleri