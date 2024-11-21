2024’ün sonuna yaklaşmamız ile yavaş yavaş “yılın en iyileri” listelerini görmeye başladık. Tabii ki burada müzik uygulamaları da öne çıkanlar arasında. Öyle ki platformlar, her sene olduğu gibi bu sene de kullanıcıları için yılın en iyi sanatçılarını ve şarkılarını içeren listeler oluşturuyor.
Apple Music, bu konuda hamle yapan ilk platform oldu. Şirketin editoryal ekibi, 2024’ün en iyi şarkılarını içeren listeleri kullanıcılarına göstermeye başladı.
Her kategoriden listeler var
Apple Music’i açtığınızda alt kısımdan “Yeni” sekmesine basıp yılın en iyilerine ulaşabilirsiniz. Şirket, farklı kategorilerden en iyi şarkıları içeren birçok çalma listesi oluşturmuş. R&B’den Rap’e, poptan dansa kadar birçok türden liste var.
Ayrıca Türkiye’ye özel olarak da bazı listeler mevcut. Türkçe Pop 2024’ün En İyileri ve Türkçe Rap 2024’ün En İyileri listeleri kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Eğer geçen yıl nelerin hit olduğunu merak ediyorsanız bu listelerin hepsine göz atmanızda fayda var.
Apple Music’in 2024’ün en iyileri listeleri
- 2024'ün en iyi şarkıları
- Türkçe Pop 2024'ün en iyileri
- Türkçe Rap 2024'ün en iyileri
- Latin Ateşi: 2024'ün en iyileri
- danceXL: 2024'ün en iyileri
- Alternatif Arena: 2024'ün en iyileri
- Çağdaş Afrika Müziği: 2024'ün en iyileri
- Viral Hit'ler: 2024'ün en iyileri
- Rap Dünyası: 2024'ün en iyileri
- Yeni Nesil Hit'ler: 2024'ün en iyileri
- Meksika Müziğine Yeni Bakış: 2024'ün en iyileri
- Alpha: 2024'ün en iyileri
- Zirvedekiler Pop: 2024'ün en iyileri
- Çağdaş Country: 2024'ün en iyileri
- R&B Zamanı: 2024'ün en iyileri
- KPOPWRLD: 2024'ün en iyileri