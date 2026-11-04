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Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor

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Steam, yapay zekâ oyunlarının yol açtığı inceleme gecikmelerini önlemek amacıyla geliştiriciler için yeni test ve yayın kurallarını duyurdu.

Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, özellikle üretken yapay zekâ araçlarıyla geliştirilen oyun sayısındaki ani artış nedeniyle onay süreçlerinde ciddi bir tıkanıklık yaşıyor.

Beklenmedik gecikmeler yüzünden birçok bağımsız geliştiricinin planlanan çıkış tarihlerini haftalarca ertelemek zorunda kalması üzerine Valve, onay kuyruğunu eritmek amacıyla oyun yayınlama kurallarını güncellediğini duyurdu. Normal şartlarda 3 ila 5 iş günü süren inceleme sürecinin son dönemde 12 iş gününe kadar uzaması, platformu köklü önlemler almaya itti.

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Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor
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Onay süreçlerini hızlandıracak yeni yükümlülükler

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İnceleme sürelerini uzatan en büyük etkenlerden biri olan "yeniden inceleme" döngülerini kırmak isteyen Valve, geliştiricilerin yayım öncesi tamamlaması gereken şartları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen başlıca zorunluluklar şöyle:

  • En Az 5 Dakikalık Test: Geliştiriciler, oyunlarını Steam istemcisi üzerinden en az 5 dakika boyunca bizzat çalıştırıp test etmek zorunda. Şirket, doğrudan çalıştırıldığında sorunsuz açılan ancak Steam entegrasyonu eksik yapıldığı için son kullanıcıda çöken sürümlerin onay sürecini kilitlediğini belirtiyor.
  • Bileşen ve Ayar Doğrulaması: DirectX ve Visual C++ gibi ortak dağıtılabilir paketlerin eksiksiz olduğu doğrulanmalı, başarım sistemleri ve Steam Cloud kayıt dizinlerinin doğru yapılandırıldığı onaylanmalı.
  • Mağaza Görselleri Sınıflandırması: Yüklenen ekran görüntülerinin oynanış, menü, konsept çizim veya sinematik olarak etiketlenmesi şart koşuluyor.

Yapay zekâ, bağımsız geliştiricileri zorluyor

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Valve resmî açıklamasında doğrudan adını koymasa da sektör temsilcileri ve bağımsız geliştiriciler gecikmelerin temel kaynağını açıkça işaret ediyor. Yeterli teknik kontrolden geçmeden platforma yüklenen yapay zekâ destekli oyun seli tüm bu problemlerin ana sebebi.

Topluluk verileri bu durumu doğrular nitelikte. Reddit üzerinde yapılan analizlere göre Ekim ayında Steam'de yayımlanan oyunların %49,9'u yapay zekâ içeriği barındırdığını bildirdi. Haziran ayındaki Steam Next Fest demolarında ise bu oran yaklaşık %20 seviyesindeydi.

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