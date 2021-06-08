Apple, Mağdur Ettiği Bir Kadına Milyonlarca Dolar Ödedi

iPhone model akıllı telefonunu Apple yetkili servise gönderdikten sonra telefonda yer alan müstehcen görüntülerin Facebook'a sızdırıldığını fark eden 21 yaşındaki kadın, Apple'a tazminat davası açmıştı. 2016 yılında açılan davadan sonra Apple, kadınla anlaşarak yüklü bir miktarda tazminat ödemeyi kabul etti.

Apple, 2016 yılında iki teknisyenin yaptığı ihmal yüzünden 21 yaşındaki bir kadınla davalık olmuştu. 21 yaşındaki genç kadın, iPhone model telefonunu tamir ettirmek üzere Apple tedarikçisi Pegetron'a teslim etmiş, ardından kendi müstehcen video ve fotoğraflarının Facebook'a yüklendiğini görmüştü.

Kişisel verilerinin Apple çalışanları tarafından açığa çıkarılması sebebiyle Apple'a 5 milyon dolarlık tazminat davası açtığını belirten kadın, psikoloj olarak etkilendiği için ayrı bir şikayette de bulunacağını dile getirmişti. Telegraph'ın yayınladığına göre teknoloji devi, olayın daha fazla büyümemesi ve yapılan hatanın bir an önce giderilmesi için hızlı bir şekilde 21 yaşındaki kadının talep ettiğinden çok daha yüklü bir miktarda ödeme yapmış.

Apple'ın hatayı üstlendiği, raporlarda ortaya çıktı

2016 yılında Oregon'da öğrenim hayatını sürdüren 21 yaşındaki bir kadın, iPhone'unun tamir edilmesi için telefonu Apple yetkili servisine teslim etti. Yetkili serviste bulunan çalışanlar, telefonu incelenmesi üzerine kendi tedarikçisi Pegatron'a gönderdi. Pegatron'da bulunan çalışanlar ise telefonu tamir etmek yerine, kadına ait müstehcen görüntüleri ve videoları Facebook'ta yayınlama kararı aldı.

Kendi özel görüntülerinin Facebook'ta ifşa edildiğini gören kadın, Apple'a maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Apple'ın nasıl bir yol izlediği de yeni yayınlanan sigorta raporlarında ortaya çıktı. Apple, olayın daha fazla büyümesini engellemek ve kendi tedarikçilerinin yaptıkları hata yüzünden Apple isminin daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla, mağdur olan kadına milyonlarca dolar para ödedi.

Davada ne kadar tazminat ödendiği net rakamlarla belirtilmiş değil, ancak yapılan açıklamalara göre kadının avukatı Apple'dan en az 5 milyon dolar talep etmiş, teknoloji devi ise manevi tazminat da dahil olmak üzere bu rakamdan çok daha fazlasını ödemiş.

Yaşanan üzücü olayın ardından açıklama yapan Apple, şu ifadelerde bulundu; "Müşterilerimizin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz. 2016 yılında yaşanan bu olaydan sonra, tedarikçilerimize yönelik önlemler almaya başladık ve o zamandan beri tedarikçi protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik."