Apple, Apple Music benzeri bir klasik müzik yayın platformu geliştirmek üzere; sadece klasik müzik yayını yapan Primephonic’i satın aldı. Apple’ın klasik müzik platformu, Primephonic’in sevilen özellikleriyle muhtemelen 2022 yılında kullanıma açılacak.

Apple, müzik yayın servisleri alanında spesifik bir dala adım atmak üzere yeni bir yayın platformunu bünyesine kattı. Klasik müzik yayını yapan Apple Music benzeri bir uygulama çıkarmak isteyen Apple, aynı amaçla geliştirilmiş Primephonic’i satın aldı.

Apple’ın Primephonic’i satın almasından kısa süre sonra platform, yeni kullanıcı kabul etmeyi durdurdu. Apple’ın klasik müzik uygulamasının ise 2022 yılında kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Platformun sevilen özelliklerini kendine entegre edecek:

Primephonic, 3 yıl önce başlatılmış bir start-up projesiydi. Sadece klasik müzik yayını yapan kendine has içeriklere de sahip olan platform, yakın zamanda Apple tarafından satın alındı. Primephonic, Apple’a dahil olduktan sonra sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir start-up projesi olarak, klasik müzik dinleyenlerin büyük çoğunluğuna ulaşamıyoruz; özellikle de başka müzik türlerini de dinleyenlere. Bu yüzden hedefimize ulaşmak için bütün müzik türlerini kapsayan ve bizim klasik müzik sevgimizi de paylaşan, lider bir yayın platformuyla ortaklık etmekte karar kıldık.”

Apple’ın açıklamalarına göre Primephonic’in özel içerikleri, Apple Music’le entegre edilecek. Daha sonra Primephonic’in kullanımı kolay arama bölümü ve kullanıcılar tarafından benimsenen arayüzünü kullanacak Apple, kendi klasik müzik yayın platformunu kullanıma sunacak. Primephonic’in sıkça sorulan sorular bölümünde verdiği bir cevaba göre platformda aktif aboneliğe sahip olan kullanıcılar, eşit dağıtılmış iadelerini yakında alacak. Ayrıca kullanıcılar, 6 aylık ek ücretsiz Apple Music kullanımı için kod da alabilecek.