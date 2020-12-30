Apple, yalnızca arka ışığı özelleştirilebilen RGB klavyeleri unutturacak yenilikçi bir klavye için patent aldı. Söz konusu klavyenin tüm tuşları OLED ekranlara sahip ve ekran üzerindeki görseller özelleştirilebiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin (USPTO) 2020’deki son çalışma gününde heyecanlandıran bir patent aldı. Söz konusu patente göre yakın gelecekte Apple’dan uyarlanabilir klavyeler görebiliriz. Peki, uyarlanabilir klavye tam olarak ne anlama geliyor?

Apple tarafından alınan yeni klavye patenti, her bir klavyenin mini ekranlara sahip olduğu yenilikçi bir tasarım ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu klavyelerin tuşları cam, seramik, metal veya polimer malzemelerden üretilebilecek. Hatta yeni tasarım klavyelerin nokta ya da makas anahtar tasarımlarına da bir değişiklik getirmiyor. Yalnızca söz konusu teknoloji ile birlikte her bir klavye tuşu, mini bir OLED ekran oluyor.

Apple, her bir tuşun üzerinde OLED ekranlar bulunan özel bir klavye için patent aldı

Bu noktada klavye tuşlarının üzerinde bir ekran bulunmasının kullanıcılara nasıl bir fayda sağlayabileceğini sorabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızın dil seçeneğini değiştirdiğinizda, klavyedeki tuşların seçtiğiniz dilin alfabesine göre şekillendiğini görebilirsiniz. Ya da ALT, CRTL yada SHIFT tuşlarına bastığınızda klavyede direkt olarak alternatif simgeleri görüntüleyebilirsiniz.

Apple, patent dosyasında mini ekranlı klavyelerin oyuncular için de faydalı olacağını ifade ediyor. Örneğin, her oyunda klavyedeki tuşlara farklı görevler atamanız gerekir. Doğal olarak uzun süre oynamadığınızda hangi tuş ne işe yarıyordu unutabilirsiniz. Ancak Apple’ın öne sürdüğü klavye tasarımında oyunu yönetmek için atadığınız işlevler, direkt olarak tuşların üstünde gösterilebilecek. Örneğin; PUBG oynuyorsunuz ve klavyedeki “8” tuşuna İlk Yardım Çantasını Kullan işlevini atadınız. Klavyede “8” yerine bir ilk yardım çantası görseli görebilirsiniz.

Patente göre Apple’ın yeni klavye tasarımı, hem dizüstü hem de masaüstü klavyelerde kullanılabilir. Doğal olarak bir MacBook’a sahip olmasanız da Apple’ın uyarlanabilir tuşlara sahip klavyesini piyasaya sürülmesi halinde alıp kullanabilirsiniz. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor; piyasaya sürülürse… Teknoloji şirketleri, üzerinde çalışma gerçekleştirdikleri pek çok proje için patentler alır ve bu patentlerin çoğu gerçek bir ürün olarak piyasaya sürülmez. Apple’ın uyarlanabilir klavyesinin bunlardan biri olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.