Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, bu sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı ile ilgili şaşırtan bir çıkış yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir yeni bir ürün ile gündemde. Bu ürün, bir sanal gerçeklik gözlüğü. Yıllardır konuşulan ürün, bugüne dek hiçbir somut gelişmeye ev sahipliği yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına bu olağan. Zira Apple'ın bu ekipmanı 2023 yılında piyasaya süreceğine inanılıyor.

Gelen son haberler ise bu ürün ile ilgili hem teknik detay hem de fiyat bilgisi veriyor. Kaynağımız; Apple ile ilgili sızdırdığı bilgilerle bilinen Bloomberg çalışanı Mark Gurman. Gurman tarafından yapılan son açıklamalar, Apple'ın ciddi anlamda pahalı bir sanal gerçeklik ekipmanı üzerinde çalıştığını ancak teknik özelliklere baktığımızda, bu fiyatın karşılığını sonuna kadar verebileceğini düşündürüyor.

Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü, 3.000 dolara satılabilir!

Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olmak isteyen bir tüketici, 2.000 ila 3.000 dolar gibi ciddi bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Bu fiyat caydırıcı gelebilir ancak Mark Gurman'a göre gözlük, bir MacBook'un göze takılan bir versiyonu olacak. Kaynağımız; gözlükte Mac bilgisayarlara da güç veren M2 işlemcinin kullanılacağını, 10'dan fazla kamera ile donatılacağını ve sektörün en iyisi olan ekranla geleceğini ifade ediyor.

Açık konuşmak gerekirse bu fiyatın bizi şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Zira konuyla ilgili açıklamalar yapan bir diğer isim de deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'ydu. Bundan birkaç ay önce açıklama yapan Kuo'ya göre Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü, 2.000 ila 2.500 dolar aralığında satışa sunulacaktı. Bu arada; bu gözlüğün önümüzdeki yıl itibarıyla piyasaya sürüleceği ve yıllık sevkiyat oranının 700 bin ila 800 bin aralığında olacağının konuşulduğunu da belirtelim.