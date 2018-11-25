Apple, Ses Efektli Animoji'ler Sunmaya Hazırlanıyor

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone X ile birlikte Animoji'leri de tanıtmıştı. Bu yıl da kendi kişisel avatarınızı oluşturabildiğiniz Memoji'leri, iOS12 ile kullanıcılarına sundu. Ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Apple, ses efektli Animojiler için çalışmalar yürütüyor.

Bu tarihe kadar yapılan Animoji çalışmalarında, ses değerlerine dair bir parametreye yer verilmiyordu. Fakat, 22 Kasım'da ortaya çıkan “Yüz İfadelerine Dayanan Ses Efektleri” isimli bir patent başvurusunda, Apple’ın ses efektleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Patent başvurusuna göre, önce belirli bir ifade ya da ses ile video kaydedecek, ardından da sesleri Animoji formundaki efektler ile değiştirebileceksiniz.

Ses efektli Animoji'lerin en dikkat çeken özelliği, kendi sesinizi bir köpeğin Animoji formatındaki sesiyle değiştirebiliyor olmanız. Böylece, bir video çekerek Animoji'nize taklit etmesi gereken yüz ifadelerini sağladıktan sonra, ekleyeceğiniz ses efektine göre, sesinizi değiştirip yeni bir Animoji elde edebileceksiniz.

Apple’ın bu hamlesi, Animoji'ye gelecek için değer verildiği anlamına geliyor. Apple, bu yeni özelliği kısa bir süre içinde kullanıcılarına sunabilir.