Apple’ın İlk Bilgisayar İşlemcisi Silicon’un 5 Özelliği

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı WWDC etkinliğinde Mac bilgisayaları ve Macbook'larda artık kendi işlemcilerini kullanacaklarını duyurdu. Apple Silicon adı verilen bu işlemci, cihazdaki diğer donanımlarla son derece uyumlu bir şekilde çalışarak yüksek performans ve verim vadediyor. Etkinlikte açıklanan ve teknoloji dünyasında büyük yankı yapan Apple Silicon hakkında dikkat çeken özellikleri sizler için listeledik.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde yapılan WWDC20 etkinliğinde, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek Mac bilgisayarlarında artık Apple’ın kendi bilgisayar işlemcisi Apple Silicon’un kullanılacağını duyurdu. İlk zamanlarda PowerPC işlemcileri kullanan Apple, daha sonra Intel ile anlaşmıştı, ancak artık tıpkı iPhone'da olduğu gibi kendi tasarlayıp ürettiği işlemcilere geçiyor.

Performansı ve verimliliği en üst seviyeye çıkartmak isteyen Apple, önümüzdeki iki yıl içerisinde tüm Mac bilgisayarların Apple Silicon işlemcisine geçiş yapacağını söyledi. Biz de sizler için teknoloji dünyasında büyük ses getiren Apple Silicon hakkında dikkat çeken bütün özellikleri derledik. Dilerseniz etkinlikten hemen sonra yayınladığımız Apple Silicon hakkındaki bir başka yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Silicon nedir?

Apple Silicon artık Apple'ın ürettiği bilgisayarlarda kullanılacak olan işlemcinin adıdır. ARM mimarisine sahip olacak Apple Silicon, içerdiği DRAM ile birlikte kullanıcılarına üst düzey oyun performansı da sunacak. Apple'a göre Silicon'un yüksek performansına rağmen elektrik tüketimi de minimum düzeyde tutulacak.

Aslında Apple, iPhone ve iPad’lerde kullandığı A serisi mobil işlemcileriyle edindiği ciddi tecrübeyi bilgisayar dünyasına taşıyor. 2006 yılından beri Mac bilgisayarlarında ve Macbook'larda Intel ile çalışan Apple, donanımların arasındaki uyumu artırmak ve cihazlardan daha yüksek performans alabilmek için Apple Silicon'u hayata geçirdi.

Apple Silicon özellikleri:

Apple Silicon’lu yeni ekosistem

Mac platformlu bilgisayarla özel Apple Silicon

Apple Silicon ile uyumlu uygulamalar

Yeni işletim sistemi Big Sur’da işlemciye destek veren uygulamalar

Uygulamalar, aynı anda iPhone, iPad ve Apple Silicon'da uyumlu olacak

Apple, yeni işlemcisi Silicon hakkında şimdilik çekirdek sayısı, sanal çekirdekler, yonga yapısıyla ilişkili detaylı teknik bilgi paylaşmadı. Muhtemelen Silicon'un bu detaylarını önümüzdeki aylarda tanıtılmasıl muhtemel yeni Mac modellerinde göreceğiz.

Apple Silicon’lu yeni ekosistem

Apple, kendi işlemcilerini ilk defa iPhone ve iPad'ler için üretmeye başladı. Bunun en büyük sebebi ise Intel’ın Apple’ın telefonları için özel olarak işlemci üretmekten kaçınmasıydı. Yıllardır üretmiş oldukları başarılı işlemci setleriyle maksimum performans ve verim sağlayan Apple, aynı kaliteyi Mac bilgisayarlarına da taşıyacağını belirterek, yeni işlemcilerinin mimarisinin son derece başarılı olacağını dile getirdi.

İşlemcilerinin performansını artırmak adına Apple, yapay zeka öğrenimi için Neural Design ve şifreleme için Secure Enclave kullanacaklarını söyledi. Apple Silicon, sahip olacağı yapay zeka öğrenimi sayesinde, kameradan görüntü ve mikrofondan da ses işleme özelliğine sahip olacak.

MacOS'a özel Apple Silicon mimarisi:

Apple’ın iPhone ve iPad cihazları için ürettiği yonga setleri her ne kadar son derece başarılı olsa da firma mobil işlemcilerini doğrudan bilgisayarlarına taşımayacak. Yani Apple, bir bakıma kendi bilgisayarlarına, kendi işletim sistemi MacOS'a özel bir işlemci geliştiriyor.

Apple Silicon ile uyumlu uygulamalar

Apple, çıkarmış olduğu yeni işlemciyle birlikte kullanıcıların kafalarındaki endişeyi gidererek çok kısa bir zamanda bütün uygulamaların Apple Silicon ile uyumlu hale getirileceğini belirtti. Apple, uygulama sahipleri ve geliştiriciler için Developer Transition Kit adında bir dönüştürme kiti tasarladı.

500 dolara kiralanabilen bu kit sayesinde geliştiriciler, kendi uygulamalarını macOS ve Apple Silicon ile uyumlu hale getirebilirler. Sadece kit ile sınırlı kalmayan Apple, geliştiricilerin sanal oturumlara katılıp Apple Developer mühendisleriyle sorunlarını tartışabilmesi için imkanlar da sunuyor.

MacOS Big Sur’da işlemciye destek veren uygulamalar

Apple, etkinlikte bir diğer büyük yenilik olarak kendi Mac platformlarında kullanılacak yeni işletim sistemi macOS Big Sur’u da tanıttı. Bu işletim sisteminin içerisinde uygulamaların yeni ekosisteme geçişi için yardımcı olabilecek Rosetta 2, Universal 2 ve Virtualization adında uygulamalar bulunmakta.

Rosetta 2

Apple’ın çıkarmış olduğu ilk Rosetta, PowerPC işlemcilerinin Mac platformlarında çalışmasına olanak sağlıyordu. Rosetta 2 ise, tamamen yeni bir mimariye sahip Apple Silicon işlemcilerinin yine Mac platformlarında çalıştıracak. Rosetta 2, uygulamaları sadece indirme süresinde sisteme uyumlu hale getirerek sistemin çok hızlı yanıt vermesine olanak sağlayacak.

Universal 2

Bu uygulama sayesinde geliştiriciler, hem Intel hem de Apple Silicon içeren Mac'lere uyumlu yazılımlar geliştirebilecekler. Microsoft ve Adobe gibi üçüncü parti geliştiriciler, daha şimdiden uygulamalarını yeni yonga setiyle uyumlu hale getirmek için çalışmaya başladılar. Etkinlikte sunulan demoda, yeni yonga setiyle çalışan cihazda, 4K kalitesine sahip bir videoyu düzenlerken diğer uygulamalarda da rahatça dolaşılabileceği gösterildi.

Virtualization

Virtualization yazılımı, Apple Silicon’a sahip Mac’lerde çalışacak, ancak etkinlikte nasıl çalışacağına ve hangi özelliklerinin olacağına dair bir bilgi verilmedi. Apple, her ne kadar bilgisayarlarında Linux’un kullanılmasına olanak sağlayan Paralells gibi özelliklerden bahsetse de, Mac bilgisayarlarında Windows kullanmak isteyen kullanıcılara henüz güzel haber verilmedi.

Apple, Silicon’a geçiş için Docker gibi uygulamalarında kullanılabileceğini ve geliştiricilerin bu yazılımdan tamamen yararlanabileceğini de etkinlikte belirtti.

Tüm uygulamalar, aynı anda iPhone, iPad ve Apple Silicon'da uyumlu olacak:

Apple ekosistemi içerisinde üretilmiş herhangi bir uygulama, Apple Silicon ile de uyumlu çalışabilecek. Örnek vermek gerekirse, Apple Watch için özel olarak geliştirilen bir uygulama, Apple Silicon tabanlı Mac’lere de kolayca optimize edilebilecek. Bu özellik hem yazılımcılar hem de kullanıcılar için büyük bir avantaj olacağa benziyor.

Apple daha önce uygulamaların optimize edilebilmesi için Project Catalyst adlı projesini başlatmıştı, ancak konu Apple’ın kendi içerisinde ürettiği ve ekosisteme %100 uyumlu bir donanıma gelince, bütün bu süreç çok daha kolay olacağa benziyor.

Intel işlemciye sahip Mac’lerin pabucu dama atılmayacak:

Yeni işlemci Apple Silicon’un tanıtılmasının ardından Mac kullanıcıları sahip oldukları eski sisteme dair endişe duymaya başladı bile. Apple Silicon’a sahip bilgisayarlar henüz satışa sunulmadan kullanıcılar eski Mac’lerine ne olacağını, performanslarında bir düşüklük yaşayıp yaşamayacağına dair sorular sormaya başladı.

Tim Cook etkinlikte bu sorulara rahatlatıcı bir yanıt vererek, macOs’un uzun yıllar boyunca desteklenmeye devam edileceğini duyurdu. Cook, ayrıca Apple Silicon için geliştirilmiş uygulamaların da macOS'da aynı performansta kullanabileceğini söyledi.

Apple Silicon ne zaman çıkacak?

Apple, yeni işlemciye sahip olan bilgisayarların 2020 bitmeden satışa sunulacağına dair söz verse de daha fazla ayrıntı vermemeyi tercih etti. Söylentilere göre ilk olarak 12 inç Macbook ve 13 inç Macbook Pro, baştan aşağı yenilenerek ARM mimarisine sahip yeni Apple Silicon işlemciye sahip olacak. Söz konusu cihazların da 2020'nin son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.