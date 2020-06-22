Apple, ikonik bilgisayarları Mac'ler için önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikler arasında en çok dikkat çekense firmanın Mac cihazlarda kendi işlemcilerine geçişinin habercisi Apple Silicon oldu.

Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde iOS 14 ve iPadOS 14 gibi yeniliklerini kullanıcılarına aktardı ancak etkinliğin en önemli noktalarından biri de Mac oldu. Firmanın kendine özel tasarım dilinin ilk ortaya çıktığı cihazlardan olan bu bilgisayar, günümüzde de büyük ilgi görüyor.

Apple mühendislerinin geliştirdiği yeniliklerden biri de Apple Silicon olarak karşımıza çıktı. Bu girişim, yongalardan özel olarak daha iyi performans alınması amacıyla yapıldı. Sürekli olarak gelişen Apple cihazları ve işlemcileri için gerekli altyapıyı bu girişim sağlıyor.

Yeni silikon teknolojisi:

Yeni yongalarla birlikte Apple Mac’lerin gücü artacak. Öte yandan bu yeni teknoloji, daha fazla güç elde etmeyi başarırken elektrik tüketimini düşük seviyede tutacak. Böylece 20’den fazla özel teknolojiye sahip yongalar ortaya çıkacak. Yeni yongalar daha güvenli, daha hızlı ve daha performanslı olacak.

Yeni Mac’ler ayrıca diğer Apple ürünleriyle benzer bir mimari kullanacak. Böylece geliştiriciler, yeni Mac sistemlerini kullanarak her Apple cihazına özel uygulamalar geliştirebilecek. Apple’ın kendi uygulamaları da Apple Silicon ile uyumlu hâle gelecek.

Uygulamaları uyumlu hâle getirmek kolay olacak:

Apple’ın uygulamalarından Xcode sayesinde kullanıcılar, kendi kaynak kodlarını çok kısa sürede yeni Mac bilgisayarlara uygulayabilecek. Microsoft’un Office uygulamaları da hatasız şekilde çalışacak şekilde güncellendi. Adobe uygulamaları da yeni sistemle uyumlu hâle getirildi. Bu durum, özellikle sanatsal çalışmalar için sıklıkla tercih edilen; çizerlerin, grafikerlerin ve diğer sanatçıların gözdesi olan Mac daha da gelişmiş hâle geldi.

Apple böylece kendi ARM işlemcilerine geçmiş olacak. Bu geçiş için ilk kullanılacak olan işlemci daha önce iPad Pro’ların son versiyonlarında gördüğümüz A12Z Bionic işlemciler olacak. 2020 yılında çıkan işlemciler daha önceki versiyonlardan %10 daha güçlü olmuş ve pek çok bilgisayarı da geride bırakmıştı. Apple şimdi daha fazlasını elde etmeyi istiyor.

Tim Cook, etkinlikteki konuşmasında Apple Silicon ile donatılan ilk Mac bilgisayarın 2020'nin sonuna doğru geleceğini ve diğer Mac modellerinde önümüzdeki 2 yıl içinde Apple Silicon'a geçiş yapılacağını belirtti.