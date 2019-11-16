Bu günlerde Apple tablet piyasası oldukça hareketli. Son tanıtılan tabletlerle birlikte Apple kullanıcılara 4 güncel iPad modeli sunuyor. Siz de yeni bir iPad satın alma arayışındaysanız bu haberimiz sayesinde güncel iPad modellerinin sahip olduğu özelliklere ve fiyat bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Steve Jobs’ın tanıttığı ilk iPad’den bu yana iPad modelleri birçok tasarımsal ve donanımsal değişikler yaşadı. Başlangıçta tek bir modele sahip olan Apple tablet pazarı, Apple’ın bu anlayışı terk ederek farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı modelleri satışa sunmasıyla birlikte değişti.

Günümüzde farklı özelliklerde ve boyutlarda 4 güncel Apple tablet modeli Apple’ın sitesinde satışta. Birden fazla iPad modelin satışta olması da Apple tablet modelleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmayan kullanıcıları da bu konuda ufak bir araştırma yapmaya itiyor. Sizin için derlediğimiz bu yazıda güncel iPad modellerinin özellik ve fiyat listesine ulaşabilirsiniz.

Apple iPad modelleri, fiyatları ve özellikleri:

iPad (2019):

iPad (2019) özellikleri:

iPad (2019)

Ekran: 10,2 inç Retina ekran

İşlemci: A10 Fusion çip ve Tümleşik M10 yardımcı işlemci

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB / 128 GB

Arka Kamera: 8 MP, f/2,4, 31 mm

Ön Kamera: 1,2 MP, f/2,2, 31 mm

Batarya: 8827 mAh

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve LTE

İşletim Sistemi: iOS

Renkler: Gümüş, Uzay Grisi ve Altın

Boyutlar: 250,60 x 174,10 x 7,50 mm

Ağırlık: 483 gram

2019 yılında satışa çıkan ve Apple tarafından “sadece” iPad olarak isimlendirilen bu iPad modeli özellikle öğrencileri ve bütçesini düşünen kullanıcıları düşünerek tasarlanmış. 1.nesil Apple Pencil desteği de bulunan cihaz günlük kullanımdaki temel ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilecek bir donanıma sahip.

2.499 TL’lik fiyatı ile 32 GB’lık temel modelin şu an için Apple Store üzerinden satın alabileceğiniz en ucuz iPad modeli olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer iPad’inizde çok fazla oyun oynamak ve görsel depolama düşünceniz yoksa 32 GB’lık model sizin için yeterli olacaktır. Aksi takdirde daha yüksek bir depolama tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

iPad Mini:

iPad Mini özellikleri:

Ekran: 7,9 inç True Tone özellikli Retina ekran

İşlemci: A12 Bionic çip ve M12 yardımcı işlemci

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB / 256 GB

Arka Kamera: 8 MP, f/2,4, 32 mm

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2, 31 mm

Batarya: 5124 mAh

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve LTE

İşletim Sistemi: iOS

Renkler: Gümüş, Uzay Grisi ve Altın

Boyutlar: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm

Ağırlık: 305 gram

Uzun bir süredir sessizliği koruyan iPad mini serisi 5.versiyonu ile tekrar aramızda. Önceki jenerasyonlara göre herhangi bir tasarımsal yenilik sunmayan cihaz birçok kullanıcıyı bu noktada hayal kırıklığına uğrattı. Fakat cihazın birçok donanımsal iyileştirme ile performans konusunda öncüllerine fark attığını belirtmek gerekir. Apple Store üzerinden 2.799 TL’ye satılan cihaz aynı zamanda 1.nesil Apple Pencil desteğine ve True Tone ekran özelliğine sahip.

iPad Air:

iPad Air özellikleri

Ekran: 10,5 inç True Tone özellikli Retine ekran

İşlemci: A12 Bionic çip ve Tümleşik M12 yardımcı işlemci

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB / 256 GB

Arka Kamera: 8 MP, f/2,4, 31 mm

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2, 31 mm

Batarya: 8134 mAh

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve LTE

İşletim Sistemi: iOS 13

Renkler: Gümüş, Uzay Grisi ve Altın

Boyutlar: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm

Ağırlık: 631 gram

Yeni iPad Air, diğer iPad modelleri gibi farkedilir seviyede donanımsal geliştirmeler ile geliyor. Tasarımsal olarak eski jenerasyona sağdık kalan model, akıllı klavye desteği ile iPad’den daha fazla işlevsellik elde etmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. 1.nesil Apple Pencil desteği olan iPad Air, Apple Store üzerinden 3.499 TL’ye satılıyor.

iPad Pro:

iPad Pro özellikleri:

Ekran: 12,9 inç True Tone ve Pro Motion özellikli Liquid Retina ekran

İşlemci: A12X Bionic ve Tümleşik M12 yardımcı işlemci

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 29 mm

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2, 32 mm

Batarya: 7812 mAh

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve LTE

İşletim Sistemi: iOS

Renkler: Gümüş ve Uzay Grisi

Boyutlar: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

Ağırlık: 468 gram

Sıradaki iPad modelimiz olan iPad Pro, adı gibi Pro özellikler ile geliyor. Şimdiye kadar bir iPad’de kullanılmış en güçlü işlemciye sahip olan model 11 ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı boyutta kullanıcıların karşısına çıkıyor. Diğer iPad’lerden farklı olarak Smart Keyboard Folio ve Apple Pencil 2 desteği bulunan iPad Pro, sahip olduğu aksesuar olanakları ile kullanıcıları bir bilgisayar ihtiyacından büyük ölçüde kurtarıyor.

Sahip olduğu özelliklerle, günlük kullanıcılardan çok profesyonelleri hedefleyen bu cihaz, Apple Store üzerinde 5.899 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. iPad Pro’yu Pro yapan bir başka özellik ise lightning yerine USB-C girişine sahip olması. Temel versiyonunun 11 inç ve 64 GB olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer adı gibi profesyonel ihtiyaçlarınız için kullanmayı düşünüyorsanız en azından 128 GB’lık sürümü satın almanızda fayda var.

Apple tablet (iPad) aksesuarları ve fiyatlar:

Apple Pencil:

Uzun yıllar boyunca Apple’ın Stylus kaleme karşı olan inadı en sonunda 2015 yılında 1.nesil Apple Pencil ile kırıldı. Daha sonra ise 2019 yılında güncellenmiş hali olan Apple Pencil 2 piyasaya sürüldü. Apple Pencil 2 sadece iPad Pro sürümleri ile uyumlu iken Apple Pencil 1’i iPad Air (2019), iPad Mini (5.nesil) ve 10,2 inç iPad başta olmak üzere nispeten daha eski modeller ile de uyumlu durumda.

Daha çok çizim ve fotoğraf düzenleme ile uğraşan kullanıcıların işine yarayacak bu aksesuarı isterseniz el yazınız ile notlar almak için de kullanabilirsiniz. 1.nesil bir Apple Pencil da satın alsanız 2.nesil de, ortaya çıkarabileceğiniz şeyler tamamen sizin yaratıcılığınza kalmış. 1.nesil Apple Pencil 699 TL iken 2.nesil Apple Pencil’ı 929 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz.

Smart Keyboard:

Her ne kadar iPad kullanırken dokunmatik ekran birçok konuda kolaylık sağlasa da, iPad’den tam verim almak isteyen kullanıcılar her zaman fiziksel bir klavyenin eksikliğini çekiyorlar. iPadOS ile bilgisayar deneyimine yakın bir deneyim sunmak isteyen Apple, üçüncü parti klavyeler yerine kendi ürettiği ve Smart Keyboard olarak adlandırdığı klavyeleri kullanıcılara sunmaya başladı.

iPad Pro modelleri için Smart Keyboard Folio olarak adlandırılırken, iPad Air ve 7.nesil iPad’ler için üretililen klavyeler sadece Smart Keyboard olarak adlandırılmış. 12,9 inçlik iPad Pro için üretiline klavyenin fiyatı 1.429 TL iken, 11 inç boyuta sahip iPad Pro ile uyumlu klavye 1.299 TL’lik fiyat etiketine sahip. iPad Air ve 7.nesil iPad için üretilin Smart Keyboard ise her iki model için de 1.199 TL’ye satılıyor.

Her ne kadar rakip firmalar kendilerini tablet piyasasında geliştirmiş olsalar da, Apple’ın farklı ihtiyaçları göre farklı iPad modelleri sunması, hala Apple’ın sektörü domine etmesini sağlıyor. Sizin için hazırladığımız bu yazı sayesinde siz de Apple tablet piyasasından ihtiyaçlarınıza ve cebinize en uygun Apple tablet modelini seçebilirsiniz.