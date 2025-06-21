Türkiye’de bir iPhone almak artık neredeyse küçük bir servete denk geliyor. Fiyatlar cep yakarken, çoğu kişi şu soruyu sormadan edemiyor: "Bu telefonun bir de vergisiz hâli ne kadar acaba?" İşte tam bu noktada merak edilenleri derledik. Apple’ın ABD’deki satış fiyatlarını güncel kurla TL’ye çevirdik ve Türkiye’deki etiketlerle karşılaştırdık. Aradaki farkı görünce kimileri iç çekerken, kimileri de yurt dışından alma yollarını araştırmaya başlıyor...
Her yeni iPhone lansmanında akıllara düşen o klasik soru yine gündemde: Vergisiz iPhone fiyatı ne kadar? Türkiye’de satılan iPhone modellerinin fiyatlarına vergi, ÖTV, KDV ve çeşitli harçlar eklendikçe telefonlar lüks tüketime dönüşüyor. Biz de bu yazımızda Apple’ın ABD fiyatlarını temel alarak modellerin vergisiz hâllerini güncel kurla hesapladık. Amacımız ise iPhone’un Türkiye'deki fiyat etiketinde asıl bedelin ne kadarını ödediğimizi daha net görebilmek.
Vergisiz iPhone fiyatları
Bir iPhone'un Türkiye fiyatı ile yurt dışı fiyatı arasında ne kadar fark var sorusuna yanıt arıyorsanız, önce vergisiz rakamlara bir göz atmak gerekiyor. Aşağıdaki tablolarda, Apple’ın ABD fiyatları baz alınarak güncel kurla hesaplanmış iPhone modellerinin vergisiz tutarlarını görebilirsiniz.
iPhone 16 modelleri
|Model
|Vergisiz Fiyatı
|Türkiye Fiyatı
|iPhone 16e 128GB
|23.764 TL
|49.999 TL
|iPhone 16e 256GB
|27.732 TL
|55.499 TL
|iPhone 16e 512GB
|35.667 TL
|66.499 TL
|iPhone 16 128 GB
|31.699 TL
|69.999 TL
|iPhone 16 256 GB
|35.667 TL
|75.499 TL
|iPhone 16 512 GB
|43.602 TL
|86.499 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|31.699 TL
|79.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|35.667 TL
|85.499 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|43.602 TL
|96.499 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|39.634 TL
|89.999 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|43.602 TL
|95.499 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|51.537 TL
|106.499 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|59.471 TL
|117.499 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|47.569 TL
|109.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|55.504 TL
|120.999 TL
iPhone 15 modelleri
|Model
|Vergisiz Fiyatı
|Fiyatı
|iPhone 15 128 GB
|27.732 TL
|59.999 TL
|iPhone 15 256 GB
|31.699 TL
|65.499 TL
|iPhone 15 512 GB
|39.634 TL
|76.499 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|31.699 TL
|69.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|35.667 TL
|75.499 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|43.602 TL
|86.499 TL