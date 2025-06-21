iPhone 15 ve iPhone 16 serilerinin ABD’deki vergisiz fiyatlarını TL cinsinden hesapladık ve Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırdık. Bir iPhone’un Türkiye fiyatı ile yurt dışı fiyatı arasında ne kadar fark olduğunu merak ediyorsanız, önce vergisiz rakamlara göz atmakta fayda var. Hazırladığımız tablolarda, Apple’ın ABD fiyatlarına göre güncel kurla hesaplanmış iPhone modellerinin vergisiz tutarlarını bulabilirsiniz.

Türkiye’de bir iPhone almak artık neredeyse küçük bir servete denk geliyor. Fiyatlar cep yakarken, çoğu kişi şu soruyu sormadan edemiyor: "Bu telefonun bir de vergisiz hâli ne kadar acaba?" İşte tam bu noktada merak edilenleri derledik. Apple’ın ABD’deki satış fiyatlarını güncel kurla TL’ye çevirdik ve Türkiye’deki etiketlerle karşılaştırdık. Aradaki farkı görünce kimileri iç çekerken, kimileri de yurt dışından alma yollarını araştırmaya başlıyor...

Her yeni iPhone lansmanında akıllara düşen o klasik soru yine gündemde: Vergisiz iPhone fiyatı ne kadar? Türkiye’de satılan iPhone modellerinin fiyatlarına vergi, ÖTV, KDV ve çeşitli harçlar eklendikçe telefonlar lüks tüketime dönüşüyor. Biz de bu yazımızda Apple’ın ABD fiyatlarını temel alarak modellerin vergisiz hâllerini güncel kurla hesapladık. Amacımız ise iPhone’un Türkiye'deki fiyat etiketinde asıl bedelin ne kadarını ödediğimizi daha net görebilmek.

Vergisiz iPhone fiyatları

Bir iPhone'un Türkiye fiyatı ile yurt dışı fiyatı arasında ne kadar fark var sorusuna yanıt arıyorsanız, önce vergisiz rakamlara bir göz atmak gerekiyor. Aşağıdaki tablolarda, Apple’ın ABD fiyatları baz alınarak güncel kurla hesaplanmış iPhone modellerinin vergisiz tutarlarını görebilirsiniz.

iPhone 16 modelleri

Model Vergisiz Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 16e 128GB 23.764 TL 49.999 TL iPhone 16e 256GB 27.732 TL 55.499 TL iPhone 16e 512GB 35.667 TL 66.499 TL iPhone 16 128 GB 31.699 TL 69.999 TL iPhone 16 256 GB 35.667 TL 75.499 TL iPhone 16 512 GB 43.602 TL 86.499 TL iPhone 16 Plus 128 GB 31.699 TL 79.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB 35.667 TL 85.499 TL iPhone 16 Plus 512 GB 43.602 TL 96.499 TL iPhone 16 Pro 128 GB 39.634 TL 89.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB 43.602 TL 95.499 TL iPhone 16 Pro 512 GB 51.537 TL 106.499 TL iPhone 16 Pro 1 TB 59.471 TL 117.499 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB 47.569 TL 109.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 55.504 TL 120.999 TL

iPhone 15 modelleri