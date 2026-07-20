10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

10 bin TL bütçeyle alınabilecek en başarılı akıllı telefonları sizin için bir araya getirdik. Performans, kamera, ekran, batarya ve fiyat-performans dengesine göre hazırladığımız bu listede ihtiyaçlarınıza uygun modeli kolayca bulabilirsiniz.

Yeni bir telefon almak isteyenlerin en çok zorlandığı konulardan biri, aynı fiyat bandında onlarca farklı model arasından seçim yapmak oluyor. Özellikle 10 bin TL seviyesinde hem günlük kullanımda üzmeyecek hem de uzun süre kullanılabilecek birçok alternatif bulunuyor.

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Bu içerikte 10 bin TL'ye kadar satın alabileceğiniz en iyi telefon önerilerini, öne çıkan özellikleriyle birlikte sıralıyoruz. İster oyun oynayın, ister sosyal medya kullanın ya da güçlü kamerası olan bir model arayın; listemizde farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleri bulabilirsiniz.

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Samsung Galaxy A07

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Ekran: 6.7 inç HD+ LCD, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 15 (One UI Core)

Samsung Galaxy A07, günlük kullanım odaklı bir akıllı telefon arayanlar için dengeli özellikler sunuyor. Helio G99 işlemcisi sayesinde sosyal medya, internet ve temel uygulamalarda akıcı bir performans sergilerken, 50 MP ana kamerası ve 5.000 mAh bataryasıyla da fiyat-performans segmentinde öne çıkan seçeneklerden biri oluyor.

Xiaomi REDMI 15C

Ekran: 6.9 inç HD+ LCD, 120 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G81-Ultra

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 2 (Android 15 tabanlı)

Redmi 15C, büyük ekranı ve 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım süresi sunmayı hedefleyen bir fiyat-performans telefonu. Helio G81-Ultra işlemcisi günlük kullanım, sosyal medya ve hafif oyunlar için yeterli performans sağlarken, 120 Hz ekranı ve 50 MP kamerası da bu fiyat seviyesinde dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

POCO C81 Pro

Ekran: 6.9 inç HD+ LCD, 120 Hz

İşlemci: UNISOC T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 3 (Android 15 tabanlı)

POCO C81 Pro, büyük ekranı ve 6.000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü isteyen kullanıcılara hitap ediyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı akıcı bir kullanım sunarken, UNISOC T7250 işlemcisi günlük kullanım, sosyal medya ve temel uygulamalar için yeterli performans sağlıyor. Kamera tarafında iddialı olmasa da uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vivo Y04

Ekran: 6.74 inç HD+ LCD, 90 Hz

İşlemci: Unisoc T7225

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP + yardımcı sensör

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.500 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 14 (Funtouch OS 14)

vivo Y04, uzun pil ömrünü ön planda tutan giriş segmenti bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. 5.500 mAh bataryası ve 90 Hz ekranıyla günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sayesinde depolama konusunda da kullanıcıyı üzmüyor. Kamera tarafında ise temel fotoğraf ve video ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir performans sunuyor.

Peki sizin de bu listede olmalıydı dediğiniz bir akıllı telefon var mı?