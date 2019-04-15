Apple Türkiye, 23 Nisan İçin 5 Videoluk Bir Seri Paylaştı

Apple Türkiye, 23 Nisan İçin Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuklar tarafından çekilmiş ve seslendirilmiş görüntülerden oluşan bir video serisi paylaştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Türkiye’ye özel olarak yürütülen Earth By Kids projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Apple Türkiye YouTube kanalında 5 video birden paylaştı.

Proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 16 çocuk, şirketin en yeni akıllı telefonları olan iPhone Xs ve iPhone XR ile birbirinden güzel fotoğraflar ve videolar çektiler. Görüntüler, 5 ayrı video halinde paylaşıldı.

Apple, Earth By Kids projesi ile hem 23 Nisan’ı kutladı ve Türkiye’ye verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu, hem de iPhone kameralarının fotoğraf ve video performansını güzel bir PR çalışması ile ön plana çıkardı.

Yaşları 9 ile 13 arasında değişen Ekin, Beril, Alya, Zehra, Eren, kamera konusundaki başarılarını seslendirmede de gösterdiler. Earth By Kids projesi kapsamında oluşturulan tüm videoları aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.