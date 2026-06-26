Apple, Üst Düzey M6 Serisinden Çiplerini İptal Etti! Diğer Nesle Geçilecek

Apple'ın bir ilke imza atarak M6 serisindeki Pro ve Max çiplerini iptal ettiği, sadece standart M6 sunacağı iddia edildi.

Apple, bellek krizi nedeniyle Mac, iPad ve ev ürünlerine 25 Haziran itibarıyla devasa zamlar yapmıştı. Ancak firmadan gelen haberler sadece bunlarla sınırlı değildi. Bloomberg’den güvenilir sızıntı kaynağı Mark Gurman, firmanın önümüzdeki dönem için planlarına dair bilgiler de paylaştı.

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Gurman’ın aktardığıan göre Apple, çip tarafında bu yıl hiç beklenmedik hamlelerle karşımıza çıkacak. Öyle ki firmanın çok beklenen M6 serisi silikon çiplerinden bazılarını iptal ettiği bildiriliyor. Bu seriden yalnızca sadece 1 adet işlemci göreceğiz ve direkt diğer nesle geçilecek.

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M6 Pro ve Max gibi işlemciler gelmeyecek, direkt M7’ye geçilecek

İddiaya göre Apple, sıradaki nesilde yalnızca standart en alt seviye M6 işlemciyi tanıtacak. M6 Pro, M6 Max, M6 Ultra gibi daha üst seviyelerdeki işlemciler ise iptal edilmiş durumda. Gurman’ın kaynaklarına göre firma, sadece M6’yı tanıtıp sonra direkt olarak M7 serisine geçiş yapacak.

M7 serisinde ise bir değişiklik olmayacak ve şimdiki gibi birden fazla işlemci yer alacak. Düz M7, M7 Pro, M7 Max, M7 Ultra gibi modelleri göreceğiz. Firmanın 2026 içinde sadece 2 çip daha tanıtması bekleniyor. Biri söylediğimiz gibi standart M6, diğeri ise M5 Ultra olacak. M6 serisi ilk kez Max veya Pro’nun olmadığı bir M serisi olarak kayıtlara geçecek. Firmanın yapay zekâ iş yüklerine daha uygun olan M7 serisi çiplerin sürecini hızlandırmak için M6 modellerini pas geçtiği söyleniyor.

Apple’ın yeni M serisi çiplerini tanıtacağı tarihler