8.000 mAh Bataryalı Telefon: TECNO POVA Curve 2 5G İnceleme

Bu videomuzda, 25-30.000 TL fiyat bandında öne çıkan ve 8000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO POVA CURVE 2 5G'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Oyunculara göz kırpan tasarımı, 144Hz yüksek yenileme hızına sahip akıcı ekranı ve fiyatına oranla sunduğu donanımlarla iddialı olan bu modelin kutu açılışını yapıyor, oyunlardaki performansını test ediyor ve yapay zeka destekli kameralarına yakından bakıyoruz, iyi seyirler!

Bu yayına özel 2000 TL indirim fırsatını kaçırmamak için hemen tıkla. Kod: TECNO2000

TECNO POVA CURVE 2 5G Özellikleri: Boyutlar: 162.7 x 77.2 x 7.42mm Ağırlık: 195 gram Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 144Hz, PWM İşlemci: MediaTek Dimensity 7100 RAM ve Depolama: 8GB/256GB Dayanıklılık: IP64 Kameralar: 50 MP Ana Kamera, 2 MP Makro Kamera, Yapay Zeka Sensörü, 13 MP Selfie Kamerası İşletim Sistemi: Android 16 & HiOS 16 Yapay Zeka: TECNO AI, Ella Asistan, Gemini

Not: Bu video TECNO Türkiye #işbirliği ile çekilmiştir.