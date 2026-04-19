Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

8.000 mAh Bataryalı Telefon: TECNO POVA Curve 2 5G İnceleme

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda, 25-30.000 TL fiyat bandında öne çıkan ve 8000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO POVA CURVE 2 5G'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Oyunculara göz kırpan tasarımı, 144Hz yüksek yenileme hızına sahip akıcı ekranı ve fiyatına oranla sunduğu donanımlarla iddialı olan bu modelin kutu açılışını yapıyor, oyunlardaki performansını test ediyor ve yapay zeka destekli kameralarına yakından bakıyoruz, iyi seyirler!

Bu yayına özel 2000 TL indirim fırsatını kaçırmamak için hemen tıkla. Kod: TECNO2000

TECNO POVA CURVE 2 5G Özellikleri: Boyutlar: 162.7 x 77.2 x 7.42mm Ağırlık: 195 gram Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 144Hz, PWM İşlemci: MediaTek Dimensity 7100 RAM ve Depolama: 8GB/256GB Dayanıklılık: IP64 Kameralar: 50 MP Ana Kamera, 2 MP Makro Kamera, Yapay Zeka Sensörü, 13 MP Selfie Kamerası İşletim Sistemi: Android 16 & HiOS 16 Yapay Zeka: TECNO AI, Ella Asistan, Gemini

Not: Bu video TECNO Türkiye #işbirliği ile çekilmiştir.

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Akü Koysaydınız: HONOR, 11.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtacak!

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

