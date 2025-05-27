Apple’ın Boeing ile başlattığı uydu interneti projesi, yüksek maliyet ve riskler nedeniyle 2016 yılında iptal edildi. Apple’ın evlere uyduyla internet sağlama planı, maliyet ve mobil operatörlerle ilişkiler nedeniyle hayata geçirilemedi. Kuracağı bu sistemle mobil operatörlere olan bağımlılığı azaltmak istiyordu.

Apple’ın yıllar önce, iPhone’lara ve evlere doğrudan uydu bağlantısıyla internet getirme planı yaptığı ortaya çıktı. Üstelik bu proje Boeing ile birlikte yürütülmek istenmiş ancak yüksek maliyetler ve operatörlerle iplerin gerilebileceği endişesi nedeniyle proje rafa kaldırıldı.

2015 yılında başlatılan “Project Eagle” isimli girişim kapsamında Apple, binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirerek kablosuz internet hizmeti sunmayı amaçlıyordu. Kullanıcıların evlerine takabileceği özel antenlerle bu hizmetin yaygınlaştırılması hedeflenmişti. Apple, bu sistemle mobil operatörlere olan bağımlılığı azaltmak istiyordu. Ancak 2016’da proje rafa kaldırıldı ve projede görev alan üst düzey yöneticiler şirketten ayrıldı.

30 milyar dolarlık uydu hayali neden rafa kalktı?

Apple, ilerleyen yıllarda farklı iş birlikleriyle uydu interneti fikrini yeniden değerlendirdi. 2018’de OneWeb gibi uydu sağlayıcılarla görüşmeler yapıldı. Fakat bu sistemin 30 ila 40 milyar dolar gibi yüksek bir maliyet gerektirmesi nedeniyle bu plan da hayata geçirilmedi. Bunun yerine şirket, uzak bölgelerde acil durumlarda kullanılabilecek uydu bağlantısı özelliklerine yöneldi ve 2022’de Acil SOS – Uydu Üzerinden özelliğini duyurdu.

Apple şu anda uydu bağlantı hizmetinden ücret talep etmiyor ve bu hizmetin ücretsiz süresini Eylül 2025’e kadar uzattı. Ancak sistemin yıllık maliyeti yüz milyonlarca doları buluyor. Şirket içindeki bazı yöneticiler bu hizmetin tamamen kaldırılmasını savunuyor. Apple’ın, bu tür hizmetleri ücretli hale getirmesi durumunda ABD’de telekom hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilme riski de bulunuyor.