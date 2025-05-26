Apple'ın çok beklenen yeni akıllı ev ürünü ekranlı HomePod hakkında bilgiler geldi. Bloomberg'den Mark Gurman, ertelenen cihazın ne zaman çıkış yapacağını paylaştı.

Apple’ın odağını yavaş yavaş akıllı ev ürünlerine çevirmeye başladığı konuşuluyordu. Bu kapsamda tanıtılacak ürünlerden biri de tamamen yeni, ekranlı HomePod modeliydi. En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde cihaz hakkında bilgiler paylaştı.

Cihazın normalde bu ilkbaharda çıkması bekleniyordu. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, ertelemelere neden oldu. Gurman ise konuya yakın kaynaklardan bilgiler edinerek ekranlı HomePod için şu anda düşünülen çıkış tarihi konusunda detaylar paylaştı.

Bu yıl sonu gelecek

Gurman’ın iddiasına göre Apple, yaşanan ertelemelerin ardında nihayet bu yılın sonunda ekranlı HomePod’u resmen tanıtacak. Cihazın, evinizde size yardımcı olabilecek akıllı bir ürün olarak gelmesi bekleniyor. Ertelemelerin arkasındaki sebep Apple’ın yapay zekâ konusunda hâlâ istediği seviyeye ulaşamaması. Yapay zekâ ertelemeleri, bu cihazın da ertelenmesine neden oldu.

Peki ekranlı HomePod nasıl özelliklerle gelecek? Bu konuda şimdiye kadar bayağı bir bilgi çıkmıştı. Cihazda muhtemelen 7 inç boyutunda kalın çerçevelere sahip kare şeklinde bir ekran göreceğiz. Kamera, Apple Intelligence yapay zekâ desteği, yepyeni bir işletim sistemi de beklenen özellikler arasında.

Ekranlı HomePod’da yer alması beklenen özellikler