Çin'deki tedarik zinciri kaynaklarının iddiasına Apple, iPhone tasarımları için büyük planlar yapıyor. Eğer sızıntı doğruysa şirket, 2027'ye kadar çıkaracağı her modelinde tasarım değişikliği yapacak. Peki nasıl değişiklikler olacak?

Apple’ın iPhone modelleri hâlâ dünyanın en çok satan telefonları arasında yer alsalar da eleştirilerden mahrum kalmıyorlar. Öyle ki bunlardan en büyüğü de tasarım tarafında. Birçok kişi, Apple’ın sürekli aynı tasarımla telefon çıkarmasını doğru bulmuyordu. Şimdi ise bu konuda önemli iddialar geldi.

Telefon sızıntılarıyla bildiğimiz Digital Chat Station, tedarik zinciri kaynaklarından önümüzdeki dönemde çıkacak iPhone’lar hakkında bilgi edindiğini ifade etti. Sızıntıya göre Apple, 2027’ye kadar her yıl iPhone tasarımını değiştirecek.

iPhone 17 ile birlikte sene yeni bir iPhone tasarımı görmeye başlayacağız

*iPhone 17 Pro muhtemel tasarımı.

Apple’ın iPhone 17 modellerinde büyük değişiklikler yapmayı planladığı zaten bilinen bir şeydi. Pro modelde, arka üst tarafı sağdan sola kaplayan bir kamera adası göreceğiz. Kameralar sol uçta yer alırken flaş ve LİDAR sensör en sağda yer alacaktı. Yani iPhone 17 Pro, bir nevi Google Pixel’in telefonlarına benzeyecekti.

Yeni iddiaya göre iPhone 17 ile birlikte her sene iPhone tasarımında değişiklikler göreceğiz. Yani 2026’da çıkacak iPhone 18’de yepyeni bir tasarım, 2007’de çıkacak 20. yıl iPhone’u iPhone 19’da yeni bir tasarım olacak. Peki bu modellerde nasıl tasarım değişiklikleri göreceğiz? Bu konuda birçok söylenti var.

*iPhone 19'un tamamen ekrandan oluşan bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Tahminlere göre 2026’da çıkacak iPhone 18 serisinde ön kısımda değişiklik yapılacak ve Face ID ekran altına yerleştirilecek. Buna ek olarak bir de delikli ekran tasarımına benzer bir yaklaşım olabilir. iPhone 19’da ise tamamen ekrandan oluşan, yani ekranda hiçbir ekstra bir kısım olmayan bir tasarım görebiliriz. Selfie kamerası direkt ekranın altında yer alacak. Tabii ki bunlar birer iddia olduğu için şimdilik kesin bir şey söyleyemiyoruz.