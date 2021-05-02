Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 14.5 ile birlikte 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özelliğini kullanıma sunmuştu. Özellikten etkilenmemek ve iPhone kullanıcılarını verilerini kullanmaya ikna etmek için özel teklifler sunan uygulamaların ortaya çıkması sonrası Apple, uygulama geliştiricilerini bu konuda uyardı.

Apple, teknoloji devleri arasında kişisel veri gizliliği konusunda en hassas davranan şirket diyebiliriz. Geride bıraktığımız dönemde kendi uygulamaları ile topladığı veriler konusunda daha şeffaf davranmaya başlayan Apple, aynı zamanda diğer uygulamaların topladığı veriler noktasında da çeşitli önlemler almaya başlamış durumda. Bu konuda atılan son adım ise iOS 14.5 ile birlikte kullanıma sunulan 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özelliği.

Bir süredir geliştirici beta sürümünde kullanımda olan bu özellik ile birlikte artık iPhone'lardaki tüm uygulamalar ve tarayıcı üzerinden ziyaret edilen tüm web siteleri, cihazdaki eylemleri takip etmek için kullanıcıdan açık bir şekilde izin istemek zorunda. Özellikle Facebook ve Google gibi şirketleri reklam gösterme noktasında zor duruma düşürecek bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte duruma kendilerince çözüm arayan uygulamalar oldu. Bu uygulamalar, kullanıcılarına takip izni vermeleri karşılığında özel teklifler yani bir bakıma 'rüşvet' sunmaya başladı.

Durumu fark eden Apple'dan geliştiricilere uyarı geldi:

Apple'ın bu özelliği uygulamaya koymasının temel nedeni, kullanıcıların hangi verilerinin ne amaçla kullanıldığını açıkça bilmelerini ve izin verme ya da vermeme kararını buna göre alabilmelerini sağlamak. Ancak kimi uygulama geliştiricileri, özelliği etkisiz hale getirmek için kullanıcılarına 'Verilerini takip etmemize izin ver, 100 dolarlık hediye çeki kazan' gibi uyarı mesajları yayınlamaya başladı. Bu da Apple'ın özelliği kullanıma sunma amacıyla tamamen zıt bir uygulama.

Ancak tabii ki Apple'ın bu konuda aksiyon alması da uzun sürmedi. Geliştiriciler için bir uyarı yayınlayan Apple, uygulamaların bu şekilde özel fırsatlar sunarak izin isteyemeyeceğini belirtti. Buna göre uygulamalar, kullanıcılara verilerini neden takip etmek ve kullanmak istediklerini açıkça belirtmeliler. Apple, bu konuda izlenecek adımların yer aldığı arayüz yönergelerini de güncelledi ve kullanılabilecek ve kullanılamayacak ifadeleri net bir şekilde belirtti. Aynı zamanda Apple, uygulamaların iPhone kullanıcılarına 'verilerini takip etmemize izin vermezsen uygulamamamızı kullanamazsın' da diyemeyeceklerini ifade etti.