iOS 14.5 Yüklü iPhone'lar Batarya Testine Girdi

YouTube’da iAppleBytes, Apple’ın bugün yayınladığı iOS 14.5 güncellemesine sahip iPhone modellerini bir araya getirdi ve batarya performanslarını karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar hem modeller arasındaki farkı, hem de geçmiş güncellemelere göre nasıl bir gelişme kaydedildiğini gösterdi.

Teknoloji devi Apple, bugün iPhone kullanıcılarının beklediği yeni iOS 14.5 güncellemesini yayınladı. Bugüne kadarki en kapsamlı iOS 14 güncellemelerinden biri olan bu güncelleme, kullanıcılara maskeyle FaceID kullanma gibi birçok önemli özelliği beraberinde getirdi. Tabii yeni güncellemeyle birlikte her zaman olduğu gibi en fazla merak edilen şeylerden birisi, bu güncellemenin batarya performansına etkisiydi.

Geçtiğimiz güncellemelerde bazı iPhone modellerinin daha uzun kullanım süresi, aynı güncellemede bazılarınınsa daha kısa kullanım süresi sunduğunu görmüştük. iOS 14.5 güncellemesindeki durumun ne olduğuysa güncellemenin yayınlandığı gün iAppleBytes tarafından verildi. iAppleBytes, iOS 14.5 yüklü iPhone SE, 6S, 7, 8, XR, 11 ve iPhone SE 2020 modellerini batarya testinde birbiriyle karşılaştırdı.

Yeni sürüm batarya performansını nasıl etkiledi?

Test, 5 gündür iOS 14.5 RC sürümü yüklü olan cihazlarla aynı sürümde gerçekleştirildi.

Teste girmeden önce bütün cihazlarda ekran parlaklığı %25 seviyesine çekildi, otomatik parlaklık ayarlama özelliği kapatıldı ve her cihaz aynı bağlantı noktasına bağlandı. Cihazlarda aynı ayarlar kullanıldı. Bataryanın performansını ölçebilmek içinse tüm cihazlarda Geekbench 4 çalıştırıldı. Gerçekleşen test sonucunda ortaya çıkan tablo şu şekilde oldu:

Model: Geekbench 4 puanı / dayandığı süre

iPhone SE: 1738 / 2 saat 54 dakika

1738 / 2 saat 54 dakika iPhone 6S: 1730 / 2 saat 53 dakika

1730 / 2 saat 53 dakika iPhone 7: 2175 / 3 saat 38 dakika

2175 / 3 saat 38 dakika iPhone 8: 2080 / 3 saat 29 dakika

2080 / 3 saat 29 dakika iPhone XR: 3085 / 5 saat 10 dakika

3085 / 5 saat 10 dakika iPhone 11: 3324 / 5 saat 54 dakika

3324 / 5 saat 54 dakika iPhone SE 2020: 2117 / 3 saat 32 dakika

Önceki iOS sürümlerinde yapılan Geekbench 4 testlerinin sonuçları ve yeni sürümdeki testin sonuçları karşılaştırıldığındaysa tüm modellerde genel olarak düşen puan tablosu görüyoruz. Fakat yeni güncellemeyi iOS 14.4.2 sürümüyle karşılaştırdığımızda performansın çok ufak bir şekilde arttığını ifade edebiliriz. Testlerde son güncellemede batarya performansının düştüğü tek model iPhone SE 2020 oldu.