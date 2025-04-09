Yeni bir iddia, Apple'ın 2. nesil Vision Pro'nun seri üretimine başladığını ve cihazın bu yıl tanıtılacağını öne sürdü.

Apple, geçtiğimiz yıl 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu resmen satışa sunmuştu. Ülkemize hâlâ gelmeyen bu cihazın ikinci neslinin ne zaman geleceği de büyük merak konusuydu. Bugün bazı yeni iddialar ortaya atıldı.

Çin’den IT Home isimli kaynağın iddiasına göre Apple, Vision Pro 2’nin tüm önemli bileşenlerinin seri üretimine şu an başladı. Bu da tanıtımının çok da uzak olmayabileceği anlamına geliyor.

Bu yıl içinde tanıtılabilir

İddiaya göre 2. nesil Vision Pro’nun 2025 bitmeden geldiğini görebiliriz. Maalesef tam bir tarih ve başka bir detay verilmemiş. Sadece bu yıl tanıtılacağı aktarılmış. O yüzden iddiaya kesin olarak güvenmek şimdilik doğru olmaz.

Şimdiye kadar Vision Pro 2 hakkında gelen bilgilerde cihazın fiziksel olarak çok fazla değişiklik görmeyeceği ancak teknik anlamda iyileştirmeler sunacağı belirtilmişti. Bunlar arasında yepyeni bir çip, çok daha iyi sanal ve artırılmış gerçeklik özellikleri gibi şeyler görebiliriz. M5 çip kullanılabileceği de söylentiler arasında.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman, önceki açıklamalarında yeni Vision Pro’nun 2025 sonbaharı veya 2026’nın ilkbaharında gelebileceğini söylemişti. Bu iddiaların hangilerinin doğru çıkacağını zaman gösterecek.