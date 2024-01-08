Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, artık piyasaya sürülmek üzere gibi görünüyor. Mark Gurman'dan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Power On bülteninin bu hafta yayımlanan sayısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Apple'ın birkaç ay önce duyurduğu sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı Vision Pro'nun artık çok yakında olduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'ın WWDC 2023 etkinlikleri kapsamında tanıttığı başlık, şu an için kesinleşmiş bir çıkış tarihine sahip değil. Hâl böyle olunca konuyla ilgili çeşitli spekülasyonları çoktan duyduk. İşte Mark Gurman tarafından yapılan açıklama, tüm bu spekülasyonlara son noktayı koyacak gibi görünüyor.

Satışlar önümüzdeki ay başlayabilir

Mark Gurman'a göre Apple, Vision Pro'ları ABD'deki depolara göndermiş durumda. Ay sonuna doğru perakende mağazalara ulaşacak olan cihazlar, Şubat 2024 itibarıyla resmî olarak satışa sunulacak. Gurman, 21 Ocak itibarıyla çalışanlar özelinde birkaç toplantı yapılacağını, bu toplantılarda Vision Pro'nun pazarlanabilmesi için gerekli eğitimlerin verileceğini söylüyor.

Mark Gurman, Apple'ın CES 2024 kapsamında Vision Pro ile ilgili yeni duyurular gerçekleştirebileceğini de söyledi. Bu duyuruların içeriği belli değil ancak karma gerçeklik başlığının özellikleriyle ilgili daha fazla detay paylaşılması olası. Önümüzdeki günler, Apple için de hareketli geçeceğe benziyor.

Apple Vision Pro'nun açıklanan tüm özelliklerini öğrenmek için:

Apple Vision Pro'yu anlattığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz