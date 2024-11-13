Apple'ın daha önce tanıttığı altın rengi Apple Watch kordonları, aylar süren bekleyişin ardından satışa çıktı.

Yeni Apple Watch Series 10 modelleri tanıtılırken Apple, altın rengi bir kordona sahip bir modeli de göstermişti. Watch Series 10 serisi piyasaya ilk çıktığı dönemde ise bu kordon seçeneğine sahip değildi. Firma şimdi bu altın rengi kordonu 349 dolardan satışa sundu. Kordonun ülkemizdeki fiyatı ise 3.799 TL olarak açıklandı.

Altın renkli yeni kordon, hem tasarım hem de kullanılan malzemeler açısından diğer kordonlardan farklı değil ancak firmadan yapılan açıklamaya göre titanyum Apple Watch Series 10 modelleri ile uyumlu olması için aynı altın renginde üretildi. Özgün bir kelebek klipse sahip olan bu kordonlar, 316L paslanmaz çelikten üretildi.

İki farklı boyut seçeneği bulunuyor

Apple'ın altın rengi kordonları hem 42mm hem de 46mm renk seçenekleri ile geliyor. Böylece kordonların tüm Apple akıllı saatlerle kullanılabilmesi sağlanıyor. 46mm versiyon, 44mm'den 49mm'ye kadar olan tüm Apple Watch modelleri ile uyumlu. 42mm model ise 38mm ile 42mm arasındaki Apple Watch modelleri için kullanılabiliyor. Apple ayrıca bilekleri daha kalın olan kişiler için kordonu uzatmayı sağlayan ek bağlantıları da satışa çıkardı.

Yeni altın rengi kordonlar şu anda internet üzerinden ön siparişe açık ancak mağazalardan alınamıyor. Bugün sipariş verilmesi durumunda kordonların 20 Aralık ilâ 30 Aralık tarihleri arasında teslim edileceği belirtiliyor.