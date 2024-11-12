Avrupa Birliği bir kez daha Apple'dan düzenlemelere uyması için talepte bulundu.

Avrupa Birliği, Apple'ın coğrafi engelleme önlemlerinin AB'nin tüketici koruma kurallarını ihlal edebileceğini tespit etmişti. AB, Cupertinolu teknoloji devini AB'deki müşterilerine karşı yasadışı ayrımcılık yapmakla itham ediyor.

Konuyla ilgili olarak salı günü bir basın açıklaması yayınlanırken, Avrupa Komisyonu ve Tüketici Koruma İş Birliği'nin ortak soruşturması ile ortaya çıktı. Soruşturmada Apple'ın App Store, iTunes Store, Arcade, Books, Podcasts ve Apple Music hizmetlerine uyguladığı "potansiyel olarak yasaklı bazı coğrafi engelleme uygulamalarını" ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan sorular arasında kullanıcıları Apple hesaplarının kayıtlı olduğu ülke tarafından sağlanan ödeme yöntemleriyle sınırlama, diğer AB/AEA ülkelerinde sunulan uygulamaların indirilmesini engelleme, bölgeye özel, kısıtlayıcı arayüzler bulundurma gibi sorunlar yer aldı.

CPC Network açıklama yaptı

CPC Network, basın açıklamasında “Bu hizmetlerin uygulama sürümünde, tüketicilere yalnızca hesaplarını kaydettirdikleri ülke için hazırlanmış arayüze erişim izni verilmektedir ve bu arayüzü değiştirmeye çalıştıklarında önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar ki bu, AB’nin coğrafi engelleme karşıtı kurallarına aykırıdır," ifadesi kullanıldı. AB düzenlemeleri firmaları, milliyetlerine ya da yaşadıkları ülkeye göre müşterileri ayırmaktan men ediyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, “Coğrafi engellemeyle mücadeleyi hızlandırıyoruz. Büyük ya da küçük hiçbir şirket, müşterilerine milliyet, ikamet veya kuruluş yeri temelinde haksız şekilde ayrımcılık yapmamalıdır," ifadesini kullandı.

Apple bu sorunları çözmek için bir ay içerisinde taahhütte bulunmazsa yaptırımlar ile karşı karşıya gelebilir. Bu yaptırımın sonucu olarak firma, küresel yıllık cirosunun %4'ü kadar ceza içerebilir.