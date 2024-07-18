Kenara atılmış Apple Watch'ları yeniden kullandıracak efsane bir ürün piyasaya sürüldü. TinyPod isimli bu ürün, Apple Watch'u bir iPod ve hatta mini bir akıllı telefon gibi kullanmanızı sağlıyor.

Eskimiş cihazları genelde bir kenara bırakıyoruz ve bir daha da yüzüne bakmıyoruz. Bu tür ürünlerin sonu genelde çöp oluyor. Ancak eski bir Apple Watch'unuz varsa artık bu akıllı saati bir iPod olarak kullanabileceğiniz bir aksesuar geliştirildi. "TinyPod" olarak isimlendirilen bu aksesuar, henüz piyasaya sürülmüş olmasına rağmen milyonlarca satmayı başaracak gibi görünüyor.

TinyPod, oldukça basit bir yapıya sahip. Alt kısmında iPod'un o ikonik butonlarına sahip olan aksesuar, saatin çerçevesine bağlanıyor. Böylelikle kılıf üzerindeki butonlardan Apple Watch'u kontrol edebiliyorsunuz. TinyPod'un üreticisine göre bu aksesuar, eski Apple Watch'u mini bir telefon olarak bile kullanmanızı sağlayacak.

Karşınızda eski Apple Watch'ları iPod ve hatta mini telefona dönüştüren TinyPod

İki farklı versiyona sahip olan TinyPod, iPod tuşları olarak veya olmadan satın alınabilen bir ürün olarak karşımıza çıktı. Eğer iPod istemez de saatin yan tarafında bulunan kendi butonunu kullanmak isterseniz ödeyeceğiniz tutar da düşecek. TinyPod geliştiricisi, bu aksesuar ile akıllı saatin neredeyse tüm özelliklerinin kullanılabileceğini söylüyor. Tabii saati bileğinize takamayacağınız için bazı sağlık özelliklerinden faydalanamayacağınızı da söyleyelim.

Geliştirici ekibin açıklamasına göre böyle bir aksesuara sahip olmanın bedeli 30 dolardan başlıyor. Seçeceğiniz boyut ve özelliklere göre ödenecek maksimum fiyat ise 90 dolar. TinyPod'un açıklamasına göre bu aksesuar, Apple Watch Series 4'ten Apple Watch Ultra 2'ye kadar hemen her model için kullanılabilir. Ürünle ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.