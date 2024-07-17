Apple, katlanabilir bir cihaz için bir patent daha aldı. Bu patent, yakında ilk katlanabilir iPhone'u görebileceğimizi gözler önüne sererken cihazın ekranı hakkında fikir edinmemizi sağladı.

Çok uzun zamandır Apple’ın katlanabilir telefon sektörüne gireceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Hatta ilk katlanabilir iPhone hakkında son zamanlarda birçok bilgi gelmişti. Hatta birkaç ay önce cihazın 2026’da piyasaya sürülebileceği bile öne sürülmüştü.

Şimdi ise bu telefon hakkında yepyeni bir gelişme yaşandı. Apple’ın aldığı yeni bir patent, katlanabilir iPhone’un gerçekten de geleceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni patent, cihazın nasıl dayanıklı olacağını detaylandırıyor

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından onaylanan patent “dayanıklı katlanabilir ekranlı elektronik cihazlar” ismini taşıyor ve Apple’ın katlanabilir telefon geliştirdiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Yeni ortaya çıkan patentin cihaz hakkında çok fazla bilgi sağlamadığını söyleyelim. Ancak nasıl bir yaklaşım sergileneceğine dair fikir edinebiliyoruz. Şirketin patentteki açıklamasına göre katlanabilir cihaz, camın belli bölgelerde kalın belli bölgelerde ince yapılmasıyla dayanıklı hâle getirilebilir. Yani katlanabilir iPhone’un ekranının bükülebileceği alanlarda inceldiğini görebiliriz. Düşme ve çarpmalardan korumak için ise köşe ve kenar kısımlarında daha kalın olabilir. Apple’a göre ekranın köşesini korumak çok önemli.

Apple’ın katlanabilir telefonu hakkındaki bilgilerimiz maalesef çok az. İlk olarak şubat ayında ekranın kötü olması nedeniyle iptal edildiğine dair iddialar öne sürülmüştü. Ancak daha sonra yalanlanmış ve şirketin geliştirmeye devam ettiği belirtilmişti. Ne tarz bir cihaz olacağı da belli değil. Dikey katlanabilir olması beklenirken birkaç ay önce çıkan sızıntılarda kitap gibi Samsung Galaxy Z Fold benzeri yatay katlanabilir bir model de olabileceği ifade edilmişti. Yani her iki tarzdan katlanabilir iPhone geliştirdiği iddiaları var. İkisini de görebiliriz.

Kısacası katlanabilir iPhone hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ancak tüm göstergeler, gerçekten de birkaç yıla karşımıza çıkacağı yönünde. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi edinebileceğiz.