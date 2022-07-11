Apple'ın Watch Series 8 serisi için özel bir versiyon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Deneyimli teknoloji editörü Mark Gurman'a göre özel versiyon, profesyonel özelliklere sahip olacak ve çok daha pahalıya satılacak. Peki Watch Series 8 Pro, hangi özelliklerle sunulacak? Daha da önemlisi, fiyatı ne kadar olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. "Apple Watch Series 8" ismiyle piyasaya sürülmesi muhtemel ürün, Series 7'ye kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Ancak deneyimli teknoloji editörü Mark Gurman, Bloomberg'deki son haberinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gurman'a göre Apple, Watch Series 8'de özel bir modeli daha piyasaya sürecek.

Mark Gurman'a göre Apple'ın yeni akıllı saatlerinde yer alacak özel model, Apple Watch Extreme, Apple Watch Max, Apple Watch Explorer Edition veya Apple Watch Pro olarak isimlendirilecek. Buradan da anlayabileceğiniz üzere bu akıllı saat, Watch Series 8'in temel modelinden de gelişmiş özelliklere sahip olacak. Peki tüketiciler, bu akıllı saatte hangi yeniliklerle karşılaşacaklar?

Daha gelişmiş spor takibi, büyük batarya, sağlam kasa ve dahası...

İddialara göre Apple Watch Series 8 Pro, çok daha gelişmiş spor takibi özelliklerine sahip olacak. Bu bağlamda; saatin yürüyüş ve yüzme takibi daha detaylı bilgiler sunacak. Ayrıca ekstrem sporlar ve yoğun antrenmanlar, bu modelde daha iyi takip edilecek. Ancak Watch Series 8 Pro'daki esas farkın bunların çok daha ötesinde olacağı söyleniyor.

Mark Gurman'a göre Watch Series 8 Pro, alüminyum yerine paslanmaz çelik veya titanyum çerçeveye sahip olacak. Daha büyük ve daha dayanıklı bir ekrana sahip olacağı söylenen akıllı saat, sahip olacağı büyük batarya ile de Watch Series 8'e fark atacak. Ancak Gurman, tüm bunların daha büyük maliyetler yaratacağına inanıyor. Gurman'a göre Watch Series 8 Pro'nun başlangıç fiyatı, 900 dolar seviyelerinde olabilir. Bu fiyatın iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı, iPhone 13'ten ise 100 dolar daha yüksek olduğunu hatırlatalım...