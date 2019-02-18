Apple'ın akıllı saat serisi Apple Watch'un yeni üyesi Series 5'in EKG özelliği birçok ülke tarafından kullanılabilecek.

Geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde gündemimize oturan akıllı saatler, günlük hayatımızda işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Anımsatıcıların, alarmların, arayan kişilerin ve daha birçok şeyin akıllı telefonlar yerine akıllı saatler üzerinden kontrol edilebilmesi hem zaman kazandırıyor hem de sürekli akıllı telefona erişme gereğini ortadan kaldırıyor.

Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun ortaya koyduğu bilgilere göre Apple'ın akıllı saat serisinin yeni üyesi Apple Watch Series 5; seramik arka tasarımlı modele sahip olacakken an itibariyle sadece ABD için geçerli olan elektrokardiyogram (EKG) testi özelliğini diğer ülkelerin kullanımına da açacak. Peki, nedir bu elektrokardiyogram testi?

Elektrokardiyogram, esasında kalbinizin elektriksel aktivitesini analiz ederek sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit etmeye yarayan bir testtir. Bu test ile anormal kalp ritimleri, kalp krizi riskleri, kalbin bir tarafının fazla büyümesi ve kolesterolün kalbinizin kan akışını engelliyor olması gibi veriler ortaya koyulur. EKG testi hastanelerde sıkça yapılıyor olup birçok hastalığın erken teşhisinde de önemli rol oynar.

Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch S5'in hangi bölgelerde EKG testinin uygulanmasına izin vereceği henüz kesinleşmiş değil. Cihazın tanıtımından sonra bu bilginin net bir şekilde açıklanması ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.