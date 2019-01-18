Saate bakmak yerine saati dinlemeyi gerektiren bu saat, İsviçreli bir firma tarafından üretildi. Saatin, “gerçek saat sanatının zirvesi” olduğu söyleniyor.

Apple Watch’un 399 dolarlık fiyat etiketi gözünüze çok mu görünüyor? O zaman buyurun sizi bir de böyle alalım. Bu saatin akıllı özellikleri yok, üstünde düğmesi yok, kadranında rakamlar yok, akrep ve yelkovan da yok. Üstünde ise 350 bin dolarlık fiyat etiketi var.

Geleneksel saat üreticileri, hiç beklemedikleri yerden gelen darbeden sonra neye uğradıklarını şaşırmıştı. Apple bir anda dünyanın en büyük saat satıcısı haline geldi ve geleneksel saat üreticilerini -özellikle de bu sanatlarıyla ünlü İsviçrelileri- oldukça kızdırdı.

Bu saatin adı Swiss Alp Watch Concept Black by H. Moser. Fermanvari bu isim, aslında H Moser’ın İsviçre Alp Saati Siyah Konsept demek. Saatin görünüşü ile Apple Watch birbirlerine oldukça benziyor. Her ikisinde de yuvarlatılmış köşeli metal çerçeve cam kadranı sarıyor, ana şekilleri de birbirini andırıyor. Sadece birisi ötekinden 877 kat daha pahalı.

Bu mekanik saatten zamanı öğrenmek için saati dinlemek gerekiyor. Saatin düğmesine bastığınızda çıkan seslerden saati öğrenebiliyorsunuz.

Tasarımcılarına göre bu saat, “saat yapımının köklerine bir dönüş denemesi. Bu, saatleri ‘bildirimler’ gösterip zamanı boşa harcayan bir cihaz olmaktansa zamanın koruyucusu olarak olması gereken yere geri getiriyor.” Kullanması biraz karışık. Ayarlamak için de düğmesini çekiyoruz ki yanda çıkan tırtıklardan saya saya saati buluyoruz. Saatin üreticileri bunu minimalist tasarımın bir parçası olarak sunmuş.