Apple Watch'un EKG Ölçüm Özelliği, Google Wear OS'a Gelebilir

Apple Watch 4 serisi ile karşımıza çıkan ve kalp ritmimizi ölçmeyi sağlayan EKG sensörü özelliği, FDA'nın aldığı yeni karar ile Google'ın Wear OS işletim sistemini kullanan akıllı saatlere de gelebilir.

Elektrokardiyogram, kısaca EKG, kalp hastalıkları muayenelerinde oldukça sık kullanılan bir ölçüm. Hastanelerde görmeye alışık olduğumuz EKG cihazları, Apple Watch 4 serisi ile birlikte taşınabilir bir hal almıştı. Kalp ritim bozukluğu gibi risklere karşı uyarıda bulunacak bu özellik, şu ana kadar oldukça iyi çalışıyor.

Google'ın giyilebilir teknolojiler için geliştirdiği işletim sistemi Wear OS'u kullanan akıllı saatler, EKG ölçümü özelliğinden yoksun durumda. Fakat FDA tarafından alınan karar, gelecekte üretilecek Wear OS işletim sistemini kullanan akıllı saatler için bu durumu değiştirebilir. Google Alphabet'in bir parçası olan araştırma organizayonu Verily, Study Watch ismindeki akıllı saatlerin EKG ölçümü için FDA tarafından onay aldığını açıkladı.

Verily Study Watch'un içindeki EKG teknolojisi, FDA tarafından onaylandığı için yakın zamanda Google Wear OS kullanan diğer akıllı saatlerde EKG özelliğini görebiliriz. Belki de bu senenin sonunda EKG özelliği içeren bir Pixel Watch görebiliriz.

Google'ın akıllı saatler alanında yaptığı girişimler EKG ölçüm özelliği ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Google, Fossil'in akıllı saat markası IP'yi satın almak için 40 milyon dolar ödeme yapmıştı. Şirket bu girişimi ve EKG özelliği ile birlikte Apple Watch ile rekabete girecek cihazlar üretmeyi planlıyor.