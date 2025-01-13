Apple'ın bu yıl yenilemesini beklediğimiz uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE 3 hakkında yeni detaylar geldi. Sızıntıya göre cihaz, tamamen yeni bir tasarımla gelecek.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni birçok cihazını bizlerle buluşturacak. Tabii ki Apple Watch akıllı saatlerin de yenilendiğini göreceğiz. Şirket, uygun fiyatlı versiyon olan Watch SE’yi son olarak 2022’de yenilemişti. Birçok tahmin de yeni versiyonun bu yıl bizlerle buluşabileceği yönündeydi.

Bloomberg’den Mark Gurman, dünkü Power On bülteninde Apple Watch SE 3 hakkında yeni bilgileri bizlerle paylaştı. Gurman’a göre cihaz, ciddi değişikliklere uğrayacak.

Yepyeni tasarımla gelecek

Gurman, bülteninde Watch SE 3’ün özellikleri hakkında çok fazla bilgi paylaşmıyor. Ancak modelin, tamamen yeni bir tasarımla geleceğinin altını çiziyor. Beklendiği gibi bu yılın sonlarına doğru, çok büyük ihtimalle iPhone’larla birlikte eylülde tanıtılacağını da ekliyor.

2020’de gelen ilk Watch SE modeli, 2018’deki Apple Watch Series 4’ün tasarımını benimsemişti. 2022’deki SE 2’de ise 2021’de çıkan Series 7’nin tasarımını görmüştük. Bu seneki modelde Series 10 veya Series 9 tasarımı görebiliriz.

Bunlar dışında Apple, bu yıl Watch Series 11 ve Ultra 3’ü de tanıtacak. Gurman, yeni Ultra’da uydu bağlantısı gibi yenilikler göreceğimizi söylüyor. Ayrıca her iki saatte de kan basıncı ölçme özelliğinin yer alması muhtemel.