Mark Gurman, Apple'ın 2025 yılında yeni bir Vision Pro duyurmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Apple, bunun yerine uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklığa odaklanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro, kısa bir süre içerisinde tüketicilerin ilgisini yitirdi. Hatta daha bu ayın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Vision Pro üretiminin sonlandırıldığından bahsetmiştik.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Vision Pro'ya yönelik yenileme planlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalar, Vision Pro hayali kuran tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Zira Apple, 2025 yılı boyunca yeni bir Vision Pro duyurusu gerçekleştirmeyecek.

Yeni vision Pro, 2026'dan önce gelmeyecek

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci nesil Vision Pro, 2026 yılından önce piyasaya sürülmeyecek. Üstelik Mark Gurman'a göre bunun oldukça mantıklı bir nedeni de var. Açıklamaya göre Apple, önceliğini uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklığa yönlendirmiş durumda.

Mark Gurman'a göre Apple, uygun fiyatlı AirPods uğruna Vision Pro'yu erteledi. Bir kablosuz kulaklığın ne kadar büyük kitlelere hitap edeceğini düşünecek olursak, bunun yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Peki uygun fiyatlı AirPods neler sunacak? İşte bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.