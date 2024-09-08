Apple Watch Series 10'un yeni özelliği, uyku apnesini tespit edebilecek. Cihaz, gelişmiş EKG sensörü ve daha büyük ekran sunacak.

Apple’ın yakında tanıtması beklenen yeni Apple Watch Series 10, sağlık takibi konusunda önemli bir yenilik getirebilir. Cihazın, uyku apnesini tespit edebilen bir özellik ile geleceği belirtiliyor.

Yeni Apple Watch, gelişmiş bir EKG sensörüyle donatılacak ve uyku sırasında solunum bozukluklarını algılayarak kullanıcının bir doktora başvurmasını önerebilecek. Ayrıca Series 10'un ekranı biraz daha büyük ve kasası daha ince olacak. Cihazın su geçirmezliği artırılacak ve Apple Watch Ultra'nın Derinlik uygulamasını destekleyecek.

Yeni Apple Watch Series 10’un sağlık takibi yapabilmesi mümkün olacak mı?

Sağlık verilerini işleme yöntemlerinde de değişiklikler yapılması planlanıyor. Özellikle atriyal fibrilasyon gibi sağlık sorunları, Sağlık uygulamasında izlenebilecek. Ancak, yeni modelde kan oksijen sensörünün bulunmayacağı belirtiliyor; bu sensör, önceki modellerden patent anlaşmazlığı nedeniyle çıkarılmıştı.

Apple Watch Series 10’un bu yenilikleri, kullanıcıların sağlık takibini daha kapsamlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak. Tanıtım öncesinde cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.