Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı kan basıncı ölçme özelliğinin önümüzdeki yıl çıkacak Apple Watch modellerinde yer alacağı öne sürüldü.

Apple’ın akıllı saat modellerine kan basıncı ya da diğer adıyla tansiyon ölçme özelliği getireceği uzun süredir konuşuluyordu. Şu ana kadar çıkan modellerin kendi kendine tansiyon ölçme özelliği yoktu. Sadece tansiyon aletleriyle uyumlu şekilde çalışıp sonuçları gösterebiliyordu.

Bugün en güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan konu hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre şirket, çok yakında özelliği kullanıma sunabilir.

2025’te çıkacak Apple Watch modellerinde kan basıncı ölçme özelliği görebiliriz

Gurman’ın kaynaklarına göre Apple, önümüzdeki yıl içinde tansiyon ölçme özelliğini hazır hâle getirebilir. Bu da 2025’te çıkacak Watch modellerinde yer alacak demek. Hangi cihazlar olacağı belli değil ancak Ultra 3’te kesin olacağı söyleniyor. Ayrıca standart modele de gelme ihtimali var.

Tabii ki şirketin önceden yaptığı hamleleri düşündüğümüzde 2025 için de kesin diyemiyoruz. Bu özellik, çok uzun yıllardır geliştiriliyordu. Ancak test sürecinde çıkan doğru sonuç çıkaramama gibi sorunlar nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Eğer Apple bunları çözdüyse seneye geldiğini görebiliriz.

Özellik, tam olarak sistolik veya diyastolik kan basıncı ölçümleri sağlamayacak. Bunun yerine bir kullanıcının kan basıncının yukarı doğru eğilip gösterip göstermediğini inceleyecek ve yüksek tansiyon tespit edildiğinde bir uyarı gönderecek. Bu şekilde de kullanıcı hızlıca bir uzmana görünebilecek. Yüksek tansiyonun ne kadar tehlikeli olduğunu düşündüğümüzde bu tarz bir özelliğin gerçekten hayat kurtarıcı olacağını söyleyebiliriz.