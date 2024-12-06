Apple'ın akıllı saatler için geliştirdiği yeni işletim sistemi watchOS 11.2, önemli bir özelliğe ev sahipliği yapacak. Bu özellik sayesinde iPhone'larda yapılan video kayıtları duraklatılıp, yeniden başlatılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç gün sonra yayımlayacağı düşünülen "watchOS 11.2", kullanıcıların hoşuna gidecek bir özelliğe ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, akıllı saatleri üzerinden iPhone'larındaki kamera uygulamasını daha etkin bir şekilde kullanabilecekler.

Apple, ilk Apple Watch'u piyasaya sürdüğünde kamera kontrolü sağlayan bir uzaktan kumanda uygulaması geliştirmişti. Ancak bu uygulama, kaydı duraklatma ve devam ettirme seçeneğine sahip değildi. İlgili butona bir kez dokunan kullanıcı, tüm kaydı sonlandırmış oluyordu. İşte bu durum, watchOS 11.2 ile değişecek.

Apple Watch'un yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak

watchOS 11.2 güncellemesinden sonra uzaktan kumanda uygulamasını çalıştıran kullanıcı, video kayıtları ile ilgili yeni seçenekler görecek. Bu bağlamda; ekranın sol tarafındaki butona dokunan kullanıcı, iPhone'daki video kaydını duraklatacak. Kullanıcı, yine aynı ekran üzerinden video kaydını devam ettirebilecek.

Bu arada; iPhone'ların video kaydını duraklatma özelliğine iOS 18 ile kavuştuğu bilgisini paylaşalım. Artık Apple Watch sahipleri de bu yeni özellikten faydalanma imkânı yakalamış olacaklar.