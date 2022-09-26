Apple'ın bugüne kadarki en gelişmiş ve en sağlam akıllı saati Watch Ultra'ya sağlamlık testi yapıldı. Titanyum kasa ile birleşen safir kristal camın dayanıklılığına, testin yapıldığı masa dahi dayanmadı. Çekiç darbeleri nedeniyle masa kırılırken, saatin görünümü ilk günkü gibiydi...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayının başında gerçekleştirdiği Far Out isimli etkinlikte yepyeni ürünlerini tanıtmıştı. Bu ürünler arasında Apple Watch Ultra isimli bir de akıllı saat yer alıyordu. Apple'a göre Watch Ultra, bugüne kadar geliştirdikleri en gelişmiş ve en sağlam saatti. "En gelişmiş"lik konusunda bir şey söyleyemiyor olsak da "en sağlam"lık hususunun pek de yanlış olmadığını söyleyebiliriz.

Bir YouTube kanalı, Apple'ın yeni akıllı saatine sağlamlık testi yaptı. Yapılan test dikkat çekiciydi çünkü yüksekten atma, içi vida dolu bir kavanoza atıp karıştırma ve çekiçle vurma gibi ütopik yöntemler içeriyordu. İşte bu testlerde dayanıklı olduğunu gerçekten de ispatlayan Apple Watch Ultra, testler sırasında garip bir olayın yaşanmasına da neden oldu. Öyle ki test sırasında kullanılan masa, akıllı saatin ekranından önce kırıldı.

Masa kırıldı, Apple Watch Ultra'ya hiçbir şey olmadı

Apple Watch Ultra, çizilme ve darbelere karşı dayanıklı olan titanyum malzemeden üretildi. Akıllı saat ve telefonlarda sıklıkla kullanılan alüminyum alaşımla kıyaslandığında üst düzey performans sunan bu malzeme, saatin çizilmesini bile engelliyordu. Şirket, yeni akıllı saatinin ekranında ise ultra dayanıklı olduğu bilinen safir kristal cam tercih etmişti. İşte safir kristal camın dayanıklılığı ile birleşen titanyum kasa, test sırasında masanın kırılırken saate hiçbir şey olmamasını sağlamıştı.

Elbette her elektronik ürünün bir sınırı var. YouTube kanalının testleri sırasında Apple Watch Ultra, çalışmayı durdurdu ve bir daha da açılmadı. Bunun nedeni, çok büyük bir ihtimalle kasanın içerisindeki devre elemanlarının zarar görmesiydi...

Masa kırmalı Apple Watch Ultra sağlamlık testi

İşte 28 bin TL'ye satın alabileceğiniz akıllı saat ile ilgili tüm bilgiler: