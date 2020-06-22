Apple, bugün itibarıyla 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı resmen başlatacak. Apple hayranlarının heyecanla bekledikleri etkinlik, iOS 14 ve iPad OS 14 gibi Apple ürünlerini ortaya çıkaracak. Peki bu yıl ilk kez tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecek olan bu etkinliği nereden izleyebilirsiniz?

Apple, bu akşam saat 20:00'de sektörün en popüler etkinliklerinden bir tanesini başlatacak ve Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)​ 2020, Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Üstelik WWDC 2020, bu yıl ilk kez tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Apple'ın WWDC 2020 etkinliği 26 Haziran'a kadar devam edecek ve şirket, bu etkinlik kapsamında iOS 14 ve iPadOS 14 gibi heyecanla beklenen yeni işletim sistemlerini de tanıtacak. Apple'ın yapacağı açıklamalar, milyonlarca iPhone ve iPad kullanıcısını yakından ilgilendirirken, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak işletim sisteminin neler vadedeceğini gün yüzüne çıkaracak.

Apple WWDC 2020 nereden izlenir?

Tüketicilerin çok uzun bir süredir heyecanla bekledikleri etkinlik, hemen her tüketiciye ulaşabilmek için farklı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile Apple'ın bu yılki geliştirici konferansını istediğiniz kanal aracılığı ile takip edebilirsiniz.

Apple'ın geliştirici internet sitesi için buraya,

Apple'ın resmi YouTube kanalı için buraya,

Apple'ın resmi internet sitesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Apple TV'deki "Apple Events" bölümünden de etkinliği takip edebilirsiniz.

Apple, WWDC 2020'de hangi ürünlerini tanıtacak?

Apple'ın bu yılki geliştirici etkinliğinde görmeyi beklediğimiz ilk şey, elbette ki iOS 14. iPhone kullanıcılarının bildiği üzere iOS 13, her güncellemede biri gidip biri gelen sorunlar nedeniyle tüketicileri bezdirmişti. iOS 14'te benzer sorunların olup olmayacağını bilmek mümkün değil ancak iOS 14'ün sunacağı yeni özellikler, fazlasıyla merak ediliyor ve etkinlik, tüm bu özellikleri gün yüzüne çıkaracak.

WWDC 2020 kapsamında iPadOS 14, yeni watchOS, yeni tvOS ve yeni macOS da duyurulacak. Ayrıca Apple, bu etkinlik kapsamında bunların dışında da sektörü etkileyecek açıklamalarda bulunacak. Eğer sizler de Apple'ın WWDC etkinliğinin programı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve planlarınızı buna göre ayarlamak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.