Apple'ın, Yapay Zekâ Modellerini 3. Taraf Geliştiricilere Açacağı İddia Edildi: Peki Bu Ne Demek?

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, yapay zekâ modellerini, 3. taraf geliştiricilere açmaya başlayacak. Böylece kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve gelirlerini artırmayı düşünüyor.

Apple, geçen seneden beri Apple Intelligence ismi altında cihazlarında yapay zekâ özellikleri sunuyordu. Apple Intelligence özelliklerinden bazılarına şirketin kendi cihaz içi yapay zekâ modelleri güç veriyordu. Ancak bu modeller, yalnızca Apple’a özeldi. Yani 3. taraf geliştiriciler tarafından kullanılamıyordu.

Şimdi ise bu konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg’den güvenilir Apple kaynağı Mark Gurman, Apple’ın geliştiricilere yapay zekâ modellerini kullanmaya izin vereceğini öne sürdü.

Geliştiriciler, Apple’ın modelleriyle yapay zekâ özellikleri geliştirebilecek

Gurman’ın edindiği bilgilere göre şirket, modellerini 3. taraf geliştiricilere 9 Haziran’da düzenlenecek WWDC 2025 itibarıyla başlayacak. Şirketin, cihaz içi küçük boyutlu modelleri geliştiricilere açacağı belirtilmiş. Bulut tabanlı modellere ise hâlâ erişim sağlanamayacak. Bu da her türden özellik geliştirilemeyecek anlamına geliyor.

Apple’ın modellerini  açmasıyla 3. taraf geliştiriciler, iPhone gibi cihazlar için yapay zekâ özellikleri geliştirebilecek. Böylece iPhone’larda çok daha fazla yapay zekâ özelliği görebileceğiz. Apple Intelligence özellikleri şimdiye kadar öyle çok büyük ilgi görmemişti. Apple, 3. taraf geliştiricilere açarak bunu çözmeyi ve insanların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu hamlenin, yeni uygulamalar gelmesi sayesinde App Store gelirlerini artırarak şirkete finansal olarak da katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
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Kaynak : https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-20/apple-to-open-ai-models-to-developers-betting-that-it-will-spur-new-apps
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