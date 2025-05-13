Yeni bir iddiaya göre iOS 19, iPhone'lara Android'dekine benzer bir yapay zekâ destekli batarya yönetimi özelliği getirecek. Yapay zekâ, sizi izleyerek cihazınızın pil ömrünü uzatacak.

Apple, 9 Haziran günübaşlayacak WWDC 2025 konferansında iPhone’ların yeni güncellemesi iOS 19’u bizlerle buluşturacak. Tarihin en büyük güncellemelerinden olacağı düşünülen yeni sürümde, birçok özelliğin yer almasını bekliyoruz. Tabii ki yapay zekâ odaklı özellikler bunların başını çekecek.

Bloomberg tarafından paylaşılan bir haberde, şirketin iOS 19 ile iPhone’lara getirmeyi düşündüğü bir özellik ortaya çıktı. Buna göre güncellemeyle birlikte cihazlara yapay zekâ destekli pil yönetimi özelliği gelecek.

Yapay zekâ pil ömrünüzü uzatacak

İddiaya göre yeni batarya yönetimi aracı, iPhone’unuzun güç tüketimini cihazınızı nasıl kullandığınıza göre optimize edecek ve bu şekilde pil ömrünüzü uzatacak. Özelliğin, güç tüketimini belli uygulamalardan veya özelliklerden çekmek için tahminlerde bulunacağı, bunu da kullanıcılardan topladığı veriler yoluyla yapacağı belirtilmiş. Yani sizin telefonunuzu nasıl kullandığınızı izleyip öğrenecek.

Bloomberg’e göre Apple, yapay zekâ destekli batarya yönetimi özelliği için en çok iPhone 17 Air’a odaklanmayı planlıyor. Bu cihaz, 5,5 mm’lik çok ince bir tasarıma sahip olacağı için küçük bataryayla gelecek. Bu özellik de pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Tabii ki özelliğin diğer iPhone’lara da geleceğini söyleyelim. Bloomberg’e göre iOS 19 güncellemesi alan her iPhone yapay zekâ batarya yönetimi özelliğini alacak.

Benzer bir özellik hâlihazırda Android’de “Adaptif Pil” ismi altında vardı. Bu özellik de telefonu kullanımınızı analiz ediyor ve güç tüketimini ona göre ayarlıyordu. Apple’ın yeni sunacağı bu özelliğin ona nasıl bir rakip olacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.