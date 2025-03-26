WWDC 2025'te Yapılacak Tüm Duyurular: iOS 19, macOS 16 ve Dahası...

Apple'ın bu yaz gerçekleştireceği WWDC 2025'te yapılması beklenen tüm duyuruları sizler için derledik.

Apple'ın her yıl gerçekleştirdiği geliştirici buluşması WWDC 2025'in 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

Bu yıl da çevrim içi olarak düzenlenecek olan WWDC, geliştiricilere yeni yazılım özelliklerini keşfetme ve Apple mühendisleriyle doğrudan çalışma fırsatı sunacak.

WWDC 2025'ten neler bekliyoruz?

iOS 19

iPadOS 19

visionOS 3

tvOS 19

macOS 16

watchOS 12

iOS 19 etkinliğin gözdesi olacak

WWDC 2025’in en büyük yeniliklerinden biri iOS 19 olacak. Gelen sızıntılara göre Apple, iOS’un görünümünü kökten yenileyerek kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre bu güncelleme, iOS 7’den bu yana gerçekleşecek en büyük tasarım değişikliği olacak. iPadOS 19 ve macOS 16 da benzer değişikliklerle platformlar arası uyumluluğu artıracak.

Yeni bir donanım görecek miyiz?

Şu ana kadar WWDC 2025’te yeni bir donanım duyurusu gerçekleşeceğine dair bir bilgi yok ancak eğer bir sürpriz olursa bu muhtemelen Mac Pro olacak. MacBook Pro gibi diğer Mac’lerin ise yılın ilerleyen dönemlerinde güncellenmesi bekleniyor.

WWDC 2025 nasıl ve nereden izlenir?

Etkinlik, Apple Developer uygulaması, Apple’ın web sitesi ve YouTube üzerinden canlı bir şekilde takip edilebilecek.

Ayrıca WWDC 2025 boyunca gelişmeleri Webtekno'dan anbean okuyabileceksiniz.