Apple, 2025'te yapay zekâ sunucularında M4 çiplerini kullanabileceği ve mevcut M2 Ultra çiplerini aşamalı olarak değiştirebileceği ortaya çıktı.

Apple, Apple Intelligence sunucularında yeni M4 çiplerini kullanacağını açıkladı. Yeni çipler mevcut M2 Ultra çiplerinin yerini alarak kayda değer bir performans artışı göstereceğe benziyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Apple'ın yapay zekâ odaklı sunucuları 2025 yılında M4 çipleriyle donatılacak. Bu değişimle birlikte Apple Intelligence sunucularının işlem gücü ve verimliliğinde önemli iyileşmeler bekleniyor.

Apple Intelligence sunucularında hangi M4 çipi kullanılacak?

Şirket ana tedarikçisi Foxconn'ı da devralarak Tayvan'da ek Apple Intelligence sunucuları inşa etmeyi planlıyor. Ancak hangi M4 çipinin kullanılacağı henüz netlik kazanmadı. M4 Ultra çipinin Mac Pro ve Mac Studio gibi yeni cihazlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu çip OpenCL ve Vulkan API'lerinde Nvidia'nın GeForce RTX 4090'ını geride bırakacak. Geçişin kademeli mi yoksa ani mi olacağı ise henüz belirsiz.

Apple Intelligence sunucularının güncellenmesiyle birlikte Siri'nin ChatGPT ile entegre olup her yerde yardımcı olması gibi yeni özelliklerin tanıtılması bekleniyor.