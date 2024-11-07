Apple, OLED ekranlı MacBook Air planını maliyet artışları nedeniyle 2027 sonrasına erteledi.

Apple, MacBook Air modeline OLED ekran eklemeyi planlıyordu ancak bu plan, 2027 sonrasına ertelendi.

Kaynaklara göre ise bu ertelemenin temel nedeni maliyet artışları olarak öne çıkıyor.

OLED ekran geçişi, Macbook Air’in fiyatını etkileyebilir

Apple, LCD ekran yerine OLED ekran kullanmayı hedeflese de bu geçiş, ürünün maliyetini ciddi şekilde artırabiliyor. Özellikle MacBook Air gibi popüler bir modelin fiyatı, bu teknolojinin getireceği mali yük nedeniyle artabilir.

Apple, iPad Pro’daki fiyat farkı deneyiminin MacBook Air'da da yaşanmasını istemiyor. Apple bu durumu aşabilmek adına tedarik zincirini çeşitlendirmeyi planlıyor. Ancak fiyatların yakın dönemde büyük bir düşüş yaşaması da beklenmiyor. OLED ekranlı MacBook Air’in satışa sunulması ise ancak 2028 yılında olabilecek gibi gözüküyor.