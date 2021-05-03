Hits Double Daily isimli bir internet sitesi, Apple'ın önümüzdeki haftalarda yeni bir AirPods duyuracağını açıkladı. Sadece bununla da yetinmeyen site, bu kablosuz kulaklık ile Apple Music'e Hi-Fi destekli paket geleceğini ifade ediyor.

Müzik endüstrisinin popüler haber kaynaklarından bir tanesi olan Hits Double Daily, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şirketin önümüzdeki haftalarda yeni bir AirPods modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacağını ileri süren Hits Double Daily editörleri, Apple'ın çevrimiçi müzik hizmeti olan Apple Music'in de bu kulaklıklardan üzerine düşeni alacağını açıkladı.

Çevrimiçi müzik platformu denince akla gelen ilk uygulama olan Spotify, bir süre önce yüksek ses kalitesi sunan "Hi-Fi" abonelik paketini kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Bu gelişmeden sonra da Deezer, Hi-Fi kalitesinin aile paketine sunulduğunu açıklamıştı. Görünen o ki Apple da rakiplerinin izinden giderek, tüketicilere daha iyi bir ses kalitesi sunacak. Hits Double Daily, yeni AirPods ile Apple Music'e de Hi-Fi abonelik paketi geleceğini iddia ediyor.

İddialara göre Apple, Hi-Fi için ekstra ücret talep etmeyecek

Apple, şu ana dek yeni bir AirPods ya da Apple Music'e eklenecek Hi-Fi abonelik paketi ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak iddialara göre Apple, Hi-Fi destekli paket için ekstra ücret talep etmeyecek. Bu bağlamda bir kullanıcı, aylık 13,99 TL karşılığında kullanabildiği "Bireysel" isimli paketi, Hi-Fi paket ile değiştirebilecek. Ancak bunun Aile ve Öğrenci paketlerinde nasıl olacağı şu an için merak konusu.

Apple'ın yaklaşmakta olduğu söylenen AirPods modelleriyle ilgili de netleşmiş bir şey yok. Ancak bu kablosuz kulaklıkların AirPods Pro'nun tasarım dilini benzeyeceği, AirPods Pro'daki "pro" özelliklerin ise bu ürünlerde yer almayacağı ifade ediliyor. Bu konudan bağımsız bir kaynağa göre ise Apple, satış rakamlarının düşmesi üzerine AirPods üretimini azaltmaya karar verdi. Bu da yakın bir gelecekte duyurulacağı inanılan AirPods'un bir ara model olabileceğini düşündürüyor. Ancak Apple cephesinden bir açıklama gelmediği sürece, bu konuyla ilgili bir şey söylemek pek de mümkün değil.