İddia: İlk Katlanabilir iPhone, 2023'te Duyurulacak

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, katlanabilir akıllı telefonların öneminin farkında ve bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor. Yine de ilk katlanabilir iPhone modeli için 2023 yılını beklememiz gerekecek.

Katlanabilir akıllı telefonların hayatımıza girmesinin üzerinden 2 yıldan uzun bir zaman geçti. Bu sırada akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından Samsung, Huawei ve Xiaomi'nin (henüz piyasaya sürülmedi) katlanabilir akıllı telefonlarını görme şansı bulmuş olsak da "premium" segmentin en gözde markası olan Apple, şu ana kadar katlanabilir akıllı telefonların adını bile ağzına almadı.

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılarına göndermiş olduğu bir notta Apple'ın katlanabilir akıllı telefon sektöründeki planlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Kuo'nun aktardığı bilgilere göre iPhone markalı ilk katlanabilir akıllı telefonu 2023 yılında göreceğiz. 8 inç boyutunda olacak bu katlanabilir iPhone'un çözünürlüğü ise QHD+ olacak.

Katlanabilir iPhone'ler için iki yıl daha beklememiz gerekiyor

Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone çalışmasındaki en önemli iş birlikçilerinin SDC ve Samsung Foundry olacağını söylüyor. Üstelik bu katlanabilir iPhone modeli, SDC'nin Y-Octa teknolojisine göre birçok avantaj sunan TPK'nın gümüş nanotel dokunmatik panel çözümünü tercih edecek. Peki gümüş nanotel dokunmatik panel çözümü, katlanabilir iPhone modeline hangi avantajları kazandıracak?

Bildiğiniz gibi mevcut katlanabilir akıllı telefonlar ekranın tek bir noktasından katlanabiliyor. Gümüş nanotel dokunmatik panel ise ekranın birden fazla noktadan katlanabilmesini mümkün kılacak. Mevcut katlanabilir akıllı telefonlar tablet ile akıllı telefon arasındaki sınırları bulanıklaştırırken; katlanabilir iPhone modeli dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon deneyimini aynı anda sunabilen bir ürün haline gelebilecek.

Kuo haklıysa bile katlanabilir iPhone'u görmek için önümüzde iki yıl gibi bir süre bulunuyor ve Apple bu süre içinde planlarını güncelleyebilir, iptal edebilir ya da daha basit çözümlere yönelebilir. Dolayısı ile katlanabilir iPhone'lar için şimdiden heyecanlanmak biraz erken olacaktır.