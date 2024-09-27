Apple, AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro ile kalp atışını ölçme özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

Apple, kalp hastalığını tespit etmeye yönelik olacağını duyurduğu yeni özelliğini geliştirmek için çalışmalara başladı. Bu özellik önümüzdeki AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro modellerinde kullanılacak.

Apple, gelecekteki AirPods modellerinin kalp atışını ölçebilmesi için çalışmalara başladı. Yeni özelliğin çalışmaları iOS 18’de görüdü.

Apple, AirPods Pro 3 ile kalp sağlığını takip etme imkanı sunacak

Henüz çalışması yapılan bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, egzersiz yaparken her iki kulaklığı da takarak kalp atış hızlarını takip edebilecek ve bu verileri Apple Sağlık uygulamasına aktarabilecek.

Apple'ın patent başvurusu ise, kulaklıklar aracılığıyla kalp hastalığını tespit edebilmek için mikrofonların kullanılacağını ortaya koyuyor. Patent mikrofon sinyallerinin işlenmesiyle kalp aktivitesinin izlenebileceğini ve bu verilerin analiz edilerek kalp patolojisi tespitinde yardımcı olabileceğini gösteriyor. Böylelikle anormal kalp ritmi gibi çeşitli kalp hastalıklarının tespitini mümkün kılacak.

AirPods Pro 3 ve yeni Powerbeats Pro’nun piyasaya sürülmesiyle, kullanıcılar sağlık verilerini takip etme imkanına sahip olacak.